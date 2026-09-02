وزارة النقل تنعى ضحايا حادث أتوبيس طريق دهب – نويبع.. وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

تنعي وزارة النقل ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، على طريق دهب – نويبع.

وتتقدم وزارة النقل بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر وذوي الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما تتمنى وزارة النقل الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنّ الله عليهم بالشفاء التام والعاجل، مؤكدةً استمرار متابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم.

وتؤكد الوزارة وقوفها الكامل إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، ومتابعتها المستمرة لتطورات الحادث بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.