إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى وصلة المريوطية باتجاه الجيزة

شهد طريق وصلة المريوطية اليوم، الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أثناء سيرها في الاتجاه المؤدي إلى الجيزة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، وسط حالة من الارتباك المروري بمحيط موقع الحادث.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى وصلة المريوطية، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف.

إصابة 5 أشخاص

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

في الوقت نفسه، دفعت الجهات المعنية بالمعدات اللازمة لرفع السيارة وآثار الحادث من نهر الطريق، والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات إضافية بمحيط الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالحادث، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب انقلاب السيارة.