التضامن: تكريم المنقذ الصغير ببني سويف الصغير وحصول مدرسته على دورة تدريبية

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري بالتواصل مع الطفل محمد رجب أحمد محمد " المنقذ الصغير" وتكريمه لمساهمته في إنقاذ والده بسرعة تواصله مع مشرف إسعاف محافظة بني سويف.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي حصول الطفل ومدرسته على دورة تدريبية في برنامج " المنقذ الصغير" الذي ينفذه الهلال الأحمر المصري،بهدف تنمية مهارات الأطفال في مجالات الصحة والسلامة، وتعزيز قدراتهم على الاستجابة للمواقف الطارئة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه مجتمعه.

وأشادت بما قام به الطفل محمد رجب، خاصة أن سرعة نقل والده للمستشفى ساهمت في تمكين الأطباء من إنقاذه، خاصة أن الفحوصات الطبية كشفت إصابته بجلطة دماغية والآن تحسنت حالته وأصبحت مستقرة.

جدير بالذكر أن برنامج "المنقذ الصغير" يهدف إلى نشر ثقافة الحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز مهارات الأجيال الجديدة في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال أنشطة تفاعلية تُنفذ على مدار العام، مستهدفًا الأطفال من سن 9 إلى 14 عامًا.

ويسعى البرنامج إلى تنمية ثقة الأطفال بأنفسهم، وإكسابهم المهارات الحياتية اللازمة، وتعزيز قدرتهم على الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستعدادًا لمواجهة التحديات.