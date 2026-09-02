السفارة الأردنية تتوجه إلى نويبع لنقل جثامين أردنيين توفوا في حادث الأوتوبيس

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، متابعة حادث انقلاب حافلة ركاب وقع على طريق دهب–نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين، بينهم عدد من المواطنين الأردنيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن حافلة ركاب مصرية كانت تقل عددًا من الركاب الأردنيين والمصريين تعرضت صباح الأربعاء لحادث سير في مدينة نويبع.

وأضاف أن المعلومات الأولية الواردة إلى السفارة الأردنية في القاهرة تشير إلى وجود عدد من الأردنيين بين المتوفين والمصابين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع الحادث بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وأوضح أن فريقًا من السفارة الأردنية في القاهرة توجه إلى مدينة نويبع لمتابعة أوضاع المصابين، والعمل على تأمين نقل جثامين المواطنين الأردنيين إلى المملكة، إلى جانب الوقوف على احتياجات المصابين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وفي السياق، أكدت مصادر أردنية ومصرية وفاة 10 مواطنين أردنيين جراء انقلاب الحافلة التي كانت تقل 43 شخصًا، بينهم 22 أردنيًا.

وأفادت المصادر، بأن الحافلة كانت في طريقها من القاهرة إلى عمّان، مرورًا بشبه جزيرة سيناء ومدينة نويبع، قبل عبور البحر إلى مدينة العقبة، ثم استكمال الرحلة برًا إلى العاصمة الأردنية.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية ، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.