أحمد حسن: إمام عاشور وأشرف داري جاهزان لمواجهة سموحة.. وقرار المشاركة بيد عموتة

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف الثنائي إمام عاشور وأشرف داري، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مواجهة سموحة المقبلة في الدوري المصري.

وأوضح أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن إمام عاشور وأشرف داري أصبحا جاهزين من الناحية البدنية للمشاركة أمام سموحة.

وقال المصدر إن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، سيحسم موقف الثنائي من الدخول في قائمة المباراة، عقب خوض المران الأخير اليوم، وفقًا لمدى جاهزيتهما ورؤية الجهاز الفني.

وكان الثنائي قد شارك في ودية دلفي، حيث ظهر إمام عاشور بعد غيابه عن بداية الموسم، بينما شارك أشرف داري ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة سموحة.



