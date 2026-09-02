كنت أتمنى الاستمرار.. إيفونا: الأهلي من الأقوى أفريقيًا.. واكتسبت خبرات كبيرة داخله

أكد الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء لا تزال تحتل مكانة خاصة في قلبه، مشيرًا إلى أنه يحرص على متابعة مباريات الفريق حتى الآن.

وقال إيفونا، في تصريحات عبر برنامج «أوضة اللبس» المذاع على قناة «النهار»، إن الأهلي هو النادي المحبب إلى قلبه، موضحًا أنه كان يستمتع كثيرًا باللعب بقميص الفريق.

وأضاف: «أتابع الأهلي دائمًا فهو النادي المحبب لقلبي، هو الفريق الذي كنت أستمتع جدًا باللعب معه، فريق الأهلي يتطور سريعًا ومن أقوى الفرق في إفريقيا، واكتسبت خبرات بفضل تواجدي في النادي الأهلي الذي يلعب على جميع المستويات».

وعن إمكانية استمراره مع الأهلي لفترة أطول، حال عاد به الزمن، أجاب المهاجم الجابوني: «نعم، لا أستطيع الكذب، كنت أود أن أقضي وقتًا أطول في النادي الأهلي».

وكشف إيفونا عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء، موضحًا أن وصول عرض مالي بقيمة 8 ملايين يورو كان السبب الرئيسي وراء اتخاذ قرار الانتقال.

وأوضح: «رحيلي عن الأهلي بسبب وصول عرض بـ8 ملايين يورو، وفي ذلك التوقيت كان رقمًا كبيرًا، وكانت هناك وجهة نظر من الأهلي خاصة وأنني كنت أؤدي بشكل جيد في هذه الفترة، وكان هناك نوع من التوافق بيني وبين إدارة النادي بالرحيل في ذلك الوقت وتم اتخاذ القرار».

وأكد إيفونا أنه لم يكن سعيدًا بمغادرة الأهلي، رغم تفهمه لقرار الرحيل، قائلًا: «أنا أحب الأهلي ولم أكن سعيدًا برحيلي من الأهلي، لكن هذه هي الحياة في كرة القدم».

وكان إيفونا قد انضم إلى الأهلي في صيف 2015، قبل أن يرحل في العام التالي إلى تيانجين الصيني في صفقة مالية كبيرة.