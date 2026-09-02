المصري البورسعيدي يستقر على تعيين أحمد سامي مديرا فنيا خلفا لعماد النحاس

كشف مصدر داخل نادي المصري البورسعيدي عن الاستقرار على الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد اتخاذ قرار برحيل عماد النحاس عن منصبه.

واتخذ مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي قرارًا بإنهاء مهمة عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعدم استمراره في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

الجهاز الفني الجديد للمصري البورسعيدي

وعلم صدى البلد أن إدارة النادي حسمت موقفها بالاتفاق مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للمصري، على أن يبدأ مهمته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وجاء قرار التغيير رغم البداية الجيدة للمصري في بطولة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين في أول 3 جولات، مقابل هزيمة وحيدة جاءت أمام بيراميدز في الجولة الثالثة، يوم الإثنين الماضي.

واستقر مجلس إدارة المصري البورسعيدي على تعيين سيف داود مدير كرة واحمد سامي مدير فنى للمصري وحسام عبدالعال مدرب عام وصلاح امين مدرب واحمد فتحي مساعد مدرب والسعيد ابراهيم مساعد مدرب

فيما يتولى اسامه عبد الكريم مدرب حراسه المرمي واحمد عمر معد بدني وميشل محلل اداء مع استمرار باقي الجهاز الطبي والإداري