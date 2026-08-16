المصري البورسعيدي يدعّم صفوفه بـ 6 صفقات جديدة | تفاصيل

يواصل نادي المصري البورسعيدي تحركاته القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، بعدما نجح في إبرام 6 صفقات لتدعيم صفوف الفريق.

وضمّت قائمة تعاقدات المصري كلًا من عبدالله الزياني قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، وياسين الملاح من فاركو، بالإضافة إلى مصطفى العش ومحمد شكري من الأهلي.

كما تعاقد المصري مع الجزائري خير الدين طوال لاعب وفاق سطيف، إلى جانب حارس الأهلي محمد سيحا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويأمل الفريق البورسعيدي أن تمنحه هذه التدعيمات دفعة قوية للمنافسة خلال الموسم الجديد وتحقيق طموحات جماهيره.