تأثير رنة المنبه المزعجة على صحة القلب.. طبيب يكشف المخاطر

يستخدم الملايين المنبه الصباحي يوميًا للاستيقاظ في مواعيد محددة، إلا أن الاستيقاظ المفاجئ على صوت مرتفع ومزعج قد يسبب حالة من الفزع والتوتر، وهو ما يستدعي الانتباه، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات في القلب أو اضطرابات في كهرباء القلب.

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

وحذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد الأسبق لمعهد القلب القومي، من تأثير خضة المنبه المزعج على القلب.

موضحًا أن المفاجأة الشديدة قد تؤثر في نشاط الجهاز العصبي وضربات القلب، وقد تكون أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين لديهم اضطرابات كامنة في كهرباء القلب.

ولا يعني ذلك أن صوت المنبه المرتفع يتسبب عادةً في توقف القلب لدى الأشخاص الأصحاء، لكن الفزع المفاجئ قد يؤدي إلى استجابة قوية من الجسم، مثل زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم بصورة مؤقتة.

وقد تكون هذه الاستجابة أكثر خطورة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون اضطرابات معينة في نظم القلب أو لديهم قابلية للإصابة بخلل كهربائي في القلب.

لذلك، يُفضل اختيار منبه بصوت هادئ ومتدرج بدلًا من الأصوات المفاجئة والعالية، خصوصًا لمن لديهم تاريخ مرضي متعلق بالقلب.

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

كيف تحافظ على صحة القلب عند الاستيقاظ؟

ويمكن تقليل الشعور بالفزع عند الاستيقاظ من خلال استخدام نغمة هادئة ترتفع تدريجيًا، مع الحصول على عدد ساعات نوم كافية وتجنب النوم المتقطع قدر الإمكان.

وفي حال ظهور أعراض مثل خفقان القلب المتكرر، الدوخة، الإغماء، ألم الصدر أو ضيق التنفس، يجب عدم تجاهلها واستشارة الطبيب المختص لتقييم الحالة.

عادات خاطئة تضر صحة القلب وترفع الكوليسترول

عادات خاطئة تضر صحة القلب وترفع الكوليسترول

ولا ترتبط صحة القلب بالمنبه فقط، إذ يمكن لبعض العادات اليومية أن تؤثر سلبًا في مستويات الكوليسترول وصحة الأوعية الدموية، ومن أبرزها:

- الإفطار الغني بالدهون المشبعة:

الإكثار من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل الزبدة والسمن واللحوم الدهنية والنقانق والجبن كامل الدسم، قد يساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار LDL.

ويُفضل الاعتماد على خيارات أكثر توازنًا، مثل الشوفان، والحبوب الكاملة، والخضراوات، والبقوليات، مع المكسرات والبذور بكميات مناسبة.

- الجلوس لفترات طويلة:

قد لا تكون ممارسة الرياضة لمدة قصيرة يوميًا كافية لتعويض ساعات طويلة من الجلوس. ويرتبط الخمول وقلة النشاط البدني بزيادة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذلك يُنصح بالحركة بانتظام خلال اليوم، مثل المشي لفترات قصيرة وتجنب الجلوس المتواصل.

عادات خاطئة تضر صحة القلب وترفع الكوليسترول

- الإكثار من المشروبات السكرية:

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ومشروبات الطاقة والقهوة أو الشاي المحلى بكميات كبيرة قد تضيف كميات مرتفعة من السكر والسعرات الحرارية إلى النظام الغذائي.

كما أن الإفراط في السكريات المضافة قد يساهم في زيادة الوزن، وهو أحد العوامل التي تؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية.

- التدخين:

يُعد التدخين وصحة القلب من أكثر الموضوعات ارتباطًا، إذ يمكن للتدخين أن يضر الأوعية الدموية ويزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، كما قد يؤثر سلبًا في مستويات الكوليسترول الجيد HDL.

عادات خاطئة تضر صحة القلب وترفع الكوليسترول

- تناول الكحول:

الإفراط في تناول الكحول قد يؤثر في مستويات الدهون الثلاثية ويضيف سعرات حرارية إلى النظام الغذائي، كما يرتبط بعدد من المخاطر الصحية الأخرى.

ولا يُنصح الأشخاص الذين لا يتناولون الكحول بالبدء في تناوله بهدف حماية القلب.

- إهمال النوم والوزن:

لا تعتمد صحة القلب على الطعام وحده، إذ يلعب النوم والنشاط البدني والحفاظ على وزن صحي دورًا مهمًا في صحة القلب والأوعية الدموية.

وقد يؤدي نقص النوم إلى صعوبة الالتزام بنمط حياة صحي، كما يمكن أن يرتبط الوزن الزائد باضطرابات في مستويات الدهون بالدم.

عادات خاطئة تضر صحة القلب وترفع الكوليسترول

نصائح للحفاظ على صحة القلب

للحفاظ على صحة القلب وتقليل عوامل الخطر، يمكن اتباع مجموعة من العادات البسيطة، أبرزها:

ـ الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.

ـ ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.

ـ تقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

ـ الحد من السكريات المضافة والمشروبات المحلاة.

ـ الإقلاع عن التدخين.

ـ الحفاظ على وزن صحي.

ـ تناول نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات.

ـ متابعة ضغط الدم والكوليسترول بصورة دورية.