أعراض الورم الأرومي العصبي| يصيب الأطفال.. وعلامات تستدعي الانتباه

يُعد الورم الأرومي العصبي (Neuroblastoma) أحد أنواع السرطان التي تصيب الأطفال، وينشأ من خلايا عصبية غير ناضجة، ويمكن أن يظهر في أماكن مختلفة من الجسم، لذلك تختلف الأعراض والعلامات التي تظهر على الطفل بحسب موقع الورم وحجمه ومدى انتشاره.

ما أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال؟

ووفقًا لـجمعية السرطان الأمريكية (American Cancer Society)، قد تفرز خلايا الورم الأرومي العصبي بعض الهرمونات التي تؤثر في أعضاء وأنسجة أخرى، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض.

وتختلف أعراض الورم الأرومي العصبي من طفل لآخر، ومن أبرز العلامات التي قد تظهر:

ـ وجود كتلة أو تورم في البطن.

ـ تورم الساقين أو الجزء العلوي من الصدر أو الرقبة أو الوجه.

ـ بروز العينين أو ظهور كدمات حول العينين.

ـ تدلي أحد الجفنين مع صغر حجم بؤبؤ العين في إحدى العينين.

ـ حركات سريعة وغير منتظمة للعين، مع تشنجات عضلية قد تؤثر على توازن الطفل.

ـ صعوبة الإحساس أو تحريك بعض أجزاء الجسم.

ظهور كتل أو نتوءات تحت الجلد، وقد يكون لونها مائلًا إلى الأزرق.

ـ فقدان الوزن وانخفاض الشهية.

ـ اضطرابات في حركة الأمعاء أو صعوبة التبول.

ـ آلام العظام، والتي قد تؤدي إلى العرج أو صعوبة المشي.

ـ انخفاض أعداد خلايا الدم.

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

أعراض الورم الأرومي العصبي حسب مكان الورم

ويمكن أن تختلف العلامات حسب المكان الذي نشأ فيه ورم الأرومة العصبية، إذ قد تظهر أعراض مرتبطة بالورم الأساسي في منطقة البطن أو الحوض أو الصدر أو الرقبة.

كما قد تظهر أعراض أخرى في حالة انتشار السرطان إلى أماكن مختلفة من الجسم، بما في ذلك العقد الليمفاوية والعظام ونخاع العظام والكبد والجلد.

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

أعراض انتشار الورم الأرومي العصبي

وقد ينتشر الورم الأرومي العصبي إلى أجزاء أخرى من الجسم قبل اكتشافه في بعض الحالات، ولذلك يمكن أن ترتبط الأعراض بمكان انتشار المرض.

وفي حالة وصوله إلى العظام، قد يعاني الطفل من آلام العظام وصعوبة المشي أو العرج، بينما يمكن أن يؤدي انتشار المرض إلى نخاع العظام إلى انخفاض أعداد خلايا الدم.

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

هل يمكن أن يسبب الورم الأرومي العصبي ارتفاع ضغط الدم؟

نعم، يمكن لبعض خلايا الورم الأرومي العصبي إفراز هرمونات تُعرف باسم الكاتيكولامينات، وهي هرمونات ينتجها الجسم طبيعيًا وتزداد استجابتها في حالات التوتر.

وفي بعض الأطفال، قد يؤدي إنتاج كميات زائدة من هذه الهرمونات إلى ظهور أعراض مثل:

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ سرعة ضربات القلب.

التعرق.

ـ ارتفاع درجة الحرارة.

ـ احمرار أو احمرار مفاجئ في الجلد.

وفي حالات نادرة، قد تنتج خلايا الورم هرمون VIP، ما قد يؤدي إلى الإصابة بإسهال مائي شديد.

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

متلازمة حركات العين والتشنجات العضلية

من الأعراض غير الشائعة المرتبطة بالورم الأرومي العصبي متلازمة الرمع العضلي وحركات العين السريعة وعدم الاتزان (Opsoclonus-Myoclonus-Ataxia).

وتحدث هذه الحالة نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة العصبية الطبيعية، وقد يعاني الطفل المصاب بها من حركات سريعة وغير منتظمة للعين، وتشنجات عضلية، إضافة إلى عدم القدرة على الحفاظ على التوازن أثناء الوقوف أو المشي.

وتشير جمعية السرطان الأمريكية إلى أن الأطفال الذين يعانون هذه المتلازمة يميلون إلى الحصول على نتائج أفضل فيما يتعلق بالورم الأرومي العصبي نفسه، لكن بعضهم قد يعاني مشكلات طويلة الأمد في الجهاز العصبي حتى بعد علاج الورم.

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

وجود واحد أو أكثر من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة إصابة الطفل بالورم الأرومي العصبي، إذ يمكن أن تنتج العديد من هذه العلامات عن حالات صحية أخرى أكثر شيوعًا.

ومع ذلك، توصي جمعية السرطان الأمريكية باستشارة الطبيب عند ظهور أعراض غير معتادة أو مستمرة على الطفل، لتحديد سببها وإجراء الفحوصات اللازمة عند الحاجة.