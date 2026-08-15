قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تتهم قطر باحتجاز 3 طيارين منذ 6 أشهر.. وتصعيد جديد في مضيق هرمز
1-1.. محمد صلاح يشارك في مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا بالدوري التركي
غالية لـ صدى البلد: بين ميني ألبوم.. وأسعى لتقديم أغاني رومانسية ومبهجة في الفترة المقبلة.. حوار
28 دولة أفريقية تصارع على بطاقتي التأهل الأولمبي في الكرة الطائرة الشاطئية
أحمد موسى: القوات المسلحة المصرية تعمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث
ترامب يؤكد استمرار «العلاقة الجيدة» مع كيم يونج أون رغم فتور الصورة المتداولة
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
البنك الأهلي يتعاقد مع حاتم سكر لتدعيم الجبهة اليسرى
شاهد عيان على مذبحة 15 مايو: المتهم بيت النية واستخدم السلاح لرفضه دفع النفقة
تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي
طلب منه أموال .. القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض الورم الأرومي العصبي| يصيب الأطفال.. وعلامات تستدعي الانتباه

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
آية التيجي

يُعد الورم الأرومي العصبي (Neuroblastoma) أحد أنواع السرطان التي تصيب الأطفال، وينشأ من خلايا عصبية غير ناضجة، ويمكن أن يظهر في أماكن مختلفة من الجسم، لذلك تختلف الأعراض والعلامات التي تظهر على الطفل بحسب موقع الورم وحجمه ومدى انتشاره.

 

ما أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال؟

ووفقًا لـجمعية السرطان الأمريكية (American Cancer Society)، قد تفرز خلايا الورم الأرومي العصبي بعض الهرمونات التي تؤثر في أعضاء وأنسجة أخرى، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض.

وتختلف أعراض الورم الأرومي العصبي من طفل لآخر، ومن أبرز العلامات التي قد تظهر:
ـ وجود كتلة أو تورم في البطن.
ـ تورم الساقين أو الجزء العلوي من الصدر أو الرقبة أو الوجه.
ـ بروز العينين أو ظهور كدمات حول العينين.
ـ تدلي أحد الجفنين مع صغر حجم بؤبؤ العين في إحدى العينين.
ـ حركات سريعة وغير منتظمة للعين، مع تشنجات عضلية قد تؤثر على توازن الطفل.
ـ صعوبة الإحساس أو تحريك بعض أجزاء الجسم.
ظهور كتل أو نتوءات تحت الجلد، وقد يكون لونها مائلًا إلى الأزرق.
ـ فقدان الوزن وانخفاض الشهية.
ـ اضطرابات في حركة الأمعاء أو صعوبة التبول.
ـ آلام العظام، والتي قد تؤدي إلى العرج أو صعوبة المشي.
ـ انخفاض أعداد خلايا الدم.

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

أعراض الورم الأرومي العصبي حسب مكان الورم

ويمكن أن تختلف العلامات حسب المكان الذي نشأ فيه ورم الأرومة العصبية، إذ قد تظهر أعراض مرتبطة بالورم الأساسي في منطقة البطن أو الحوض أو الصدر أو الرقبة.

كما قد تظهر أعراض أخرى في حالة انتشار السرطان إلى أماكن مختلفة من الجسم، بما في ذلك العقد الليمفاوية والعظام ونخاع العظام والكبد والجلد.

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

أعراض انتشار الورم الأرومي العصبي

وقد ينتشر الورم الأرومي العصبي إلى أجزاء أخرى من الجسم قبل اكتشافه في بعض الحالات، ولذلك يمكن أن ترتبط الأعراض بمكان انتشار المرض.

وفي حالة وصوله إلى العظام، قد يعاني الطفل من آلام العظام وصعوبة المشي أو العرج، بينما يمكن أن يؤدي انتشار المرض إلى نخاع العظام إلى انخفاض أعداد خلايا الدم.

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

هل يمكن أن يسبب الورم الأرومي العصبي ارتفاع ضغط الدم؟

نعم، يمكن لبعض خلايا الورم الأرومي العصبي إفراز هرمونات تُعرف باسم الكاتيكولامينات، وهي هرمونات ينتجها الجسم طبيعيًا وتزداد استجابتها في حالات التوتر.

وفي بعض الأطفال، قد يؤدي إنتاج كميات زائدة من هذه الهرمونات إلى ظهور أعراض مثل:
ـ ارتفاع ضغط الدم.
ـ سرعة ضربات القلب.
التعرق.
ـ ارتفاع درجة الحرارة.
ـ احمرار أو احمرار مفاجئ في الجلد.

وفي حالات نادرة، قد تنتج خلايا الورم هرمون VIP، ما قد يؤدي إلى الإصابة بإسهال مائي شديد.

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

متلازمة حركات العين والتشنجات العضلية

من الأعراض غير الشائعة المرتبطة بالورم الأرومي العصبي متلازمة الرمع العضلي وحركات العين السريعة وعدم الاتزان (Opsoclonus-Myoclonus-Ataxia).

وتحدث هذه الحالة نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة العصبية الطبيعية، وقد يعاني الطفل المصاب بها من حركات سريعة وغير منتظمة للعين، وتشنجات عضلية، إضافة إلى عدم القدرة على الحفاظ على التوازن أثناء الوقوف أو المشي.

وتشير جمعية السرطان الأمريكية إلى أن الأطفال الذين يعانون هذه المتلازمة يميلون إلى الحصول على نتائج أفضل فيما يتعلق بالورم الأرومي العصبي نفسه، لكن بعضهم قد يعاني مشكلات طويلة الأمد في الجهاز العصبي حتى بعد علاج الورم.

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

وجود واحد أو أكثر من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة إصابة الطفل بالورم الأرومي العصبي، إذ يمكن أن تنتج العديد من هذه العلامات عن حالات صحية أخرى أكثر شيوعًا.

ومع ذلك، توصي جمعية السرطان الأمريكية باستشارة الطبيب عند ظهور أعراض غير معتادة أو مستمرة على الطفل، لتحديد سببها وإجراء الفحوصات اللازمة عند الحاجة.

الورم الأرومي العصبي أعراض الورم الأرومي العصبي الورم الأرومي العصبي عند الأطفال أعراض السرطان عند الأطفال سرطان الأطفال علامات الورم الأرومي العصبي أعراض سرطان الأطفال ورم الأرومة العصبية أعراض ورم المخ عند الأطفال آلام العظام عند الأطفال فقدان الوزن عند الأطفال تورم البطن عند الأطفال ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال حركات العين السريعة متلازمة الرمع العضلي تشخيص الورم الأرومي العصبي أعراض سرطان الجهاز العصبي عند الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

هتافات عنصرية ضد محمد صلاح من جماهير بشكتاش خلال مراسم تقديم فلاهوفيتش

الأهلي

7 لاعبين.. الرباط الصليبي يواصل مطاردة الأهلي في آخر 6 سنوات

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة شالكة وديا

بالصور

أطعمة تعزز مستوى الإدراك بالدماغ.. احرص على تناولها

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

أعراض الورم الأرومي العصبي| يصيب الأطفال.. وعلامات تستدعي الانتباه

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

حمزة العيلي وعايدة فهمي وطارق الدويري أبرز المكرمين فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

حمزة العيلي
حمزة العيلي
حمزة العيلي

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد