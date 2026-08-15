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غالية لـ صدى البلد: بين ميني ألبوم.. وأسعى لتقديم أغاني رومانسية ومبهجة في الفترة المقبلة.. حوار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غالية لـ صدى البلد: بين ميني ألبوم.. وأسعى لتقديم أغاني رومانسية ومبهجة في الفترة المقبلة.. حوار

الفنانة السورية غالية
الفنانة السورية غالية
أوركيد سامي

طرحت الفنانة السورية غالية أحدث أعمالها الغنائية، ميني ألبوم «بين»، الذي يتكون من أربع أغنيات، وتتنوع أغانيه بين الدراما والرومانسية. وتحرص غالية دائمًا على تقديم أعمال مختلفة ومتنوعة، وهو ما جعلها تحظى بتفاعل وإعجاب الجمهور.

وفي حوار خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، تحدثت غالية عن تفاصيل ميني ألبوم «بين»، وتجربتها مع الحفلات في مصر، وبدايتها مع الفن، إلى جانب أعمالها المقبلة ونجاح أغنية «إليك بس» وتعاونها مع الفنان ليجاسي.

في البداية.. حدثينا عن ميني ألبوم «بين»؟

ميني ألبوم «بين» مكون من أربع أغنيات، ثلاث منها أغنيات درامية وحزينة، وأغنية واحدة رومانسية. وأنا دائمًا أحب التنوع في ألبوماتي وأغنياتي، لذلك حرصت على أن يكون الألبوم متنوعًا في الألوان الموسيقية والمشاعر التي يقدمها.

ولماذا اخترتِ طرح ميني ألبوم مكون من أربع أغنيات بدلًا من ألبوم كامل؟

فضلت أن يكون «بين» ميني ألبوم حتى يكون هناك تركيز أكبر على كل أغنية، وأعتقد أن طرح أربع أغنيات فقط يتيح للجمهور فرصة الاستماع إلى كل أغنية والتفاعل معها بشكل أكبر.

كيف تصفين تجربتك مع الحفلات في مصر؟

أنا سعيدة جدًا بالحفلات التي قدمتها في مصر، وسعيدة جدًا بتجربتي الغنائية هنا. أحب الجمهور المصري جدًا، وأحرص دائمًا على أن أقدم له أجمل الأغاني. وأنا أحب مصر منذ فترة طويلة، وتربيت على الأغاني والأعمال الفنية المصرية، وكنت دائمًا أشاهد المسلسلات والأفلام المصرية، لذلك وجودي والغناء في مصر له مكانة خاصة جدًا بالنسبة لي.

هل كان الغناء حلمك منذ الصغر؟

لا، الغناء لم يكن حلمي منذ الصغر بالشكل الذي قد يتخيله البعض. كان في بيتنا الكثير من الآلات الموسيقية، وعائلتي كانت تحب الفن، ولذلك بدأت في البداية بالتلحين والكتابة، وبعد ذلك أحببت أن أغني وأقدم أعمالي بصوتي.

من الأصعب بالنسبة لكي  التلحين أم الكتابة أم الغناء؟

لا أعتقد أن الثلاثة يمكن مقارنتهم ببعض، لأن كل تجربة لها متعتها الخاصة. الغناء هو تجربة الأداء، والجمهور يرى الفنان ويتفاعل معه بشكل مباشر أثناء الغناء. أما الكتابة فهي تجربة التعبير بالكلمات، والتلحين هو تلحين هذه الكلمات والإحساس بها. وأنا أحب الثلاثة وأعتز جدًا بكوني أقدم الكتابة والتلحين والغناء.

ماذا تحضرين للفترة المقبلة على المستوى الغنائي؟

أحاول خلال الفترة المقبلة أن أقدم أغاني أكثر بعيدًا عن الدراما، وأفكر في تقديم أغنيات رومانسية وأخرى مبهجة. وأتمنى أن تكون هناك أعمال متنوعة ترضي الجمهور وتقدم لي مساحات جديدة.

وماذا عن الحفلات؟

سيكون لدي أكثر من حفلة خلال الفترة المقبلة، سواء في مصر أو في عدد كبير من الدول العربية. وأنا أعتز وأفتخر جدًا بكل حفلة أقدمها، وأفرح جدًا بتفاعل الجمهور معي في كل البلاد التي أقدم فيها حفلات.

لو عاد بكِ الزمن، ما الشيء الذي كنتِ ستفعلينه بشكل مختلف؟

كنت سأبدأ الغناء والتلحين والكتابة في وقت أبكر قليلًا. لكنني في الوقت نفسه سعيدة جدًا بالنجاح الذي حققته حتى الآن، وأسعى دائمًا لتحقيق نجاح أكبر خلال الفترة المقبلة.

أغنية «إليك بس» حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند لفترة طويلة.. كيف استقبلتِ هذا النجاح؟

أنا سعيدة جدًا بنجاح الأغنية والتفاعل الكبير معها. كلماتها معبرة جدًا، وهي أغنية رومانسية، ويسعدني جدًا أن أجد عددًا كبيرًا من الجمهور يتفاعل معها. ومن أكثر الأشياء التي تسعدني أن كثيرًا من الجمهور يحرص على وجود الأغنية في أفراحه، وهذا يجعلني أشعر أنني أشاركهم لحظاتهم الجميلة من خلال أغنيتي.

حدثينا عن أغنية «مش أول مرة» وتعاونك مع الفنان ليجاسي؟

أنا سعيدة جدًا بالتعاون مع الفنان ليجاسي، وفخورة جدًا بهذه التجربة وسعيدة بنجاح الأغنية. والتحضيرات الخاصة بها لم تستغرق وقتًا طويلًا، وكانت الأمور سهلة وسلسة جدًا، وأتمنى أن يتكرر التعاون بيننا في أعمال أخرى.

وماذا عن جديدك خلال الفترة المقبلة؟

إن شاء الله أحضر للعديد من الأغاني خلال الفترة القادمة، إلى جانب جولات وحفلات في مصر والعديد من الدول العربية. وأتمنى أن أقدم أعمالًا مختلفة ومتنوعة، وأن أواصل تحقيق النجاح والتواصل مع الجمهور في كل مكان.

الفنانة السورية غالية اخبار الفن نجوم الفن

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