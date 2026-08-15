محامي دان زوجة حسام حسن يفجر مفاجأة مدوية بعد خناقة الساحل| ماذا حدث؟

علق محمد شمس محامي دان زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على خناقة زوجات حسام حسن في الساحل الشمالي.

وقال محمد شمس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد الاعتداء على دان زوجة حسام حسن الكابتن حسام حسن وقع على الأرض والناس فوقته بعد الخناقة ".

وتابع محمد شمس :" حسام حسن أخد حق دان وقتي بعد الخناقة وألقى يمين الطلاق على زوجته الأولى هويدا على مرأى ومسمع كل الحضور ".

وأكمل محمد شمس :" الخناقة كلها موثقة من مرتادي الكافيه في الساحل الشمالي والفيديوهات متواجدة على السوشيال ميديا ".



