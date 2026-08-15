صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026 اليوم.. أماكن الصرف والاستعلام

تكافل وكرامة.. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، السبت 15 أغسطس 2026، صرف مستحقات الدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر أغسطس، ليستفيد من الصرف المستحقون في مختلف المحافظات، وذلك وفق الموعد الدوري المحدد لصرف الدعم في منتصف كل شهر، وتشمل عملية الصرف حاملي بطاقات «ميزة» المستحقين للدعم وفق البيانات المسجلة لدى الوزارة وحالة الاستحقاق.

ويأتي صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2026 في إطار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة أكثر من منفذ أمام المستفيدين للحصول على مستحقاتهم، بما يساعد على تسهيل عملية الصرف وعدم ارتباط حصول المواطن على الدعم بمنفذ واحد فقط.

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ما موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 15 أغسطس 2026 موعدًا لبدء صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر أغسطس، وبدأ الصرف بالفعل اليوم السبت، حيث يستطيع المستفيدون الحصول على مستحقاتهم من منافذ الصرف المتاحة وفق القواعد المنظمة للبرنامج، كما يستفيد حاملو بطاقات «ميزة» من عملية الصرف متى كانت البطاقة وحالة الاستحقاق مستوفية للبيانات المسجلة لدى الوزارة.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي عن شهر أغسطس 2026 لنحو 4 ملايين و700 ألف أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على 4 مليارات جنيه، مع بدء إتاحة المستحقات اعتبارًا من اليوم السبت 15 أغسطس.

كم عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؟

يستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 4 ملايين و700 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 17 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فيما تصل الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج إلى نحو 54 مليار جنيه، وهي الأرقام الواردة بشأن نطاق الاستفادة والموازنة المخصصة للبرنامج.

ويستهدف البرنامج دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية تساعد الأسر والأفراد المستحقين على مواجهة احتياجاتهم المعيشية، ويُعد «تكافل وكرامة» أحد برامج الدعم النقدي التي تعتمد عليها منظومة الحماية الاجتماعية في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

أين يمكن صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026؟

يمكن للمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة صرف مستحقاتهم الشهرية من عدد من المنافذ المتاحة، وفي مقدمتها مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب منافذ صرف بطاقات «ميزة» ومنافذ «فوري» وفق الوسائل المتاحة للمستفيد.

كما تشمل وسائل الحصول على الدعم المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول، بما يوفر بدائل متعددة أمام المستفيدين ويتيح لهم اختيار وسيلة الصرف المناسبة لهم، بدلًا من الاعتماد على منفذ واحد للحصول على المستحقات الشهرية.

وتؤكد البيانات المنشورة اليوم أن صرف مستحقات أغسطس متاح عبر منافذ الصرف المحددة للمستفيدين، مع استمرار إمكانية استخدام بطاقات الصرف في عمليات الدفع الإلكتروني والمعاملات الحكومية والمشتريات وفق الخدمات المتاحة على البطاقة.

من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة؟

يشمل برنامج «تكافل وكرامة» عددًا من الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن غير القادرين على العمل، وفقًا لمعايير الاستحقاق والبيانات التي تحددها الجهات المختصة.

كما يستفيد من البرنامج الأيتام، والنساء المعيلات مثل الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى الأطفال المقيدين بالمدارس من الأسر المستحقة، ويستهدف البرنامج من خلال هذه الفئات تقديم الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجًا والمساهمة في تحسين مستوى معيشتها.

ولا يعني الانتماء إلى إحدى الفئات المذكورة الحصول على الدعم تلقائيًا، إذ ترتبط عملية الاستحقاق بالمعايير والضوابط الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة، وبحالة الأسرة وبياناتها المسجلة لدى الجهات المختصة.

كيف تستعلم عن معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة بطاقة «تكافل وكرامة»، ويمكن للمستفيد الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واختيار خدمة الاستعلام، ثم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على زر «استعلام»، وبعد إتمام الخطوات تظهر حالة البطاقة والبيانات المرتبطة بالاستحقاق.

ويمكن الوصول إلى بوابة «تكافل وكرامة» الرسمية وخدمات الاستعلام والشكاوى من خلال الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة، حيث توفر البوابة خدمات مرتبطة بالبرنامج، من بينها الاستعلام والشكاوى والأسئلة الشائعة.

ما خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالاسم ورقم الهاتف؟

وفق الصياغة الواردة في بيانات الاستعلام المتداولة، يبدأ المستفيد بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار برنامج «تكافل وكرامة»، وكتابة اسم المستحق رباعيًا، وتحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه، ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق والضغط على كلمة «استعلام»، وبعد ذلك تظهر البيانات المتعلقة بالاستعلام.

وتوضح الخدمة الإلكترونية حالة بطاقة المستفيد، بما يساعد المواطن على معرفة موقف الدعم دون الحاجة إلى التوجه مباشرة إلى إحدى الجهات المختصة، كما يمكن من خلال القنوات الرسمية متابعة حالة البطاقة والاستحقاق والبيانات المرتبطة بها.

ماذا يفعل المستفيد إذا لم تظهر مستحقات تكافل وكرامة؟

في حال عدم ظهور المستحقات أو وجود مشكلة في حالة بطاقة «تكافل وكرامة»، يمكن للمستفيد إعادة الاستعلام والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، ثم استخدام قنوات الشكاوى والتظلمات الرسمية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة المشكلة، خصوصًا إذا ظهرت حالة البطاقة موقوفة أو مجمدة.

ويستمر اهتمام المواطنين خلال اليوم السبت 15 أغسطس 2026 بمعرفة موعد الصرف وأماكن الحصول على المستحقات وطريقة الاستعلام عن حالة البطاقة، بالتزامن مع بدء صرف دعم أغسطس لنحو 4 ملايين و700 ألف أسرة، وهو ما يجعل البحث عن «تكافل وكرامة أغسطس 2026» و«صرف تكافل وكرامة اليوم» و«الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي» من أبرز الموضوعات المرتبطة بخدمات الدعم النقدي خلال الوقت الحالي.