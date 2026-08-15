البكالوريا الأزهرية.. عدم اكتمال اللائحة يؤجل تحديد مواد الصف الأول الثانوي

كشف مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، أن تطبيق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية ما زال مرتبطًا بالانتهاء من وضع اللائحة التنظيمية بشكل كامل، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن تحديد المواد الدراسية المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا بصورة نهائية.

نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن قطاع المعاهد الأزهرية يعمل على استكمال التفاصيل الخاصة بتطبيق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية، ومن بينها اللائحة المنظمة للنظام وتحديد المقررات الدراسية وآليات الدراسة والتقييم، مشيرًا إلى أن إعلان المواد بشكل نهائي سيكون بعد الانتهاء من إعداد اللائحة واعتمادها.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله بشأن المواد المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا قبل صدور اللائحة النهائية لا يمثل قرارًا نهائيًا، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق النظام.

وأشار إلى أن تطبيق البكالوريا يستهدف وضع إطار تعليمي جديد، إلا أن تحديد التفاصيل التنفيذية الخاصة بكل صف دراسي يتطلب الانتهاء أولًا من اللائحة المنظمة للنظام.

