الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

انخفاض 6 درجات في القاهرة

وقالت"إيمان" خلال برنامج الحياة اليوم، إن درجات الحرارة ستواصل الانخفاض بداية من يوم الإثنين، لتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 34 درجة مئوية، بانخفاض يصل إلى 6 درجات مقارنة بدرجات الحرارة التي سجلتها البلاد خلال الموجة الحارة.

وأوضحت أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن وجود مثل هذا المنخفض خلال شهر أغسطس يعد أمرًا نادر الحدوث.

أمطار على السواحل الشمالية

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، خاصة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، موضحة أن الأمطار ستكون خفيفة بشكل عام، مع احتمالية أن تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، خاصة شمال غرب البلاد ومطروح.

ولفتت إلى أن الأمطار التي شهدتها محافظة مطروح مؤخرًا جاءت ضمن توقعات هيئة الأرصاد، رغم ندرة سقوط الأمطار خلال شهر أغسطس.

الرطوبة المرتفعة تقلل الإحساس بانخفاض الحرارة

وأكدت شاكر أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يجعل المواطنين لا يشعرون بانخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة، رغم التحسن الفعلي في درجات الحرارة المسجلة.

ارتفاع أمواج البحر مستمر

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بُعد من استمرار ارتفاع أمواج البحر خلال الأيام المقبلة، بعدما وصلت إلى نحو 2.5 متر، مشيرة إلى أن حالة البحر تختلف من شاطئ إلى آخر.

وأضافت أن بعض الشواطئ قد يتم إغلاقها وفقًا لقرارات المسؤولين، خاصة في حال ارتفاع الأمواج، وذلك حفاظًا على سلامة المصطافين وتجنب وقوع حالات غرق.