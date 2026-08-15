أحمد موسى عن خناقة زوجات حسام حسن : لازم الموضوع ده يتقفل

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة خناقة زوجات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في الساحل الشمالي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم نحافظ على حسام حسن ونحافظ على أسرته وكفاية كده".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" حسام حسن لا يمثل نفسه وهو المدير الفني لمنتخب مصر ولازم الملف ده يتقفل تماما ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لازم بيت حسام حسن يكون بعيد عن تدريبه لمنتخب مصر ويكون بعيد عن الرأي العام ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"كفاية تجريح واتهامات وكفاية نشر فيديوهات وانا رفضت أعرض الفيديو مينفعش اللي بيحصل ده ".



