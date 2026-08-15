أطعمة تعزز مستوى الإدراك بالدماغ.. احرص على تناولها

يسعى كثير من الأشخاص إلى الحفاظ على صحة الدماغ والوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر، ويمكن أن يلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا مهمًا في دعم الذاكرة والتركيز والانتباه.

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

وتحتوي بعض الأطعمة على عناصر غذائية ومركبات نباتية، مثل أوميجا 3 ومضادات الأكسدة وفيتامين E وفيتامين C، التي ترتبط بدعم صحة الدماغ وتقليل الإجهاد التأكسدي.

وبحسب ما ذكره موقع Healthline، فإن إدراج بعض الأطعمة ضمن وجبة الإفطار قد يكون خيارًا جيدًا للحصول على العناصر الغذائية المفيدة لصحة الدماغ، ومن بينها:

- الأسماك الدهنية:

تعد الأسماك الدهنية من أبرز الأطعمة المرتبطة بـصحة الدماغ، نظرًا لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

ومن أبرز مصادر أوميجا 3: السلمون والسردين والتونة، ويمكن إدراجها ضمن وجبة الإفطار أو تناولها في أوقات أخرى من اليوم، وفقًا للنظام الغذائي المتبع.

وتلعب أحماض أوميجا 3 دورًا مهمًا في وظائف الجسم والدماغ، لذلك ينصح بتناول الأسماك ضمن نظام غذائي متوازن.

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

- القهوة:

يمكن أن تساعد القهوة على زيادة اليقظة والانتباه، بفضل احتوائها على الكافيين، كما تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة.

وقد يساعد تناول القهوة باعتدال في تحسين التركيز والشعور بالنشاط، لكن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى آثار غير مرغوبة لدى بعض الأشخاص، لذلك يُفضل عدم المبالغة في استهلاكها.

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

- التوت الأزرق:

يتميز التوت الأزرق باحتوائه على مضادات الأكسدة ومركبات نباتية مختلفة، وقد تساعد هذه المركبات في مقاومة الإجهاد التأكسدي.

ويمكن إضافة التوت الأزرق إلى الزبادي أو الشوفان أو تناوله كجزء من وجبة الإفطار، للحصول على فوائده الغذائية ضمن نظام متوازن.

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

- المكسرات:

تحتوي المكسرات على الدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة وفيتامين E، وهي عناصر غذائية مهمة ضمن النظام الغذائي الداعم لصحة الدماغ.

ويمكن إضافة كمية معتدلة من المكسرات إلى وجبة الإفطار، مثل اللوز والجوز، بدلًا من تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالسكريات والدهون غير الصحية.

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

- البرتقال:

يعد البرتقال من المصادر الجيدة لفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مواجهة الإجهاد التأكسدي.

ويمكن تناول البرتقال ضمن وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة، مع ضرورة التأكيد على أن تناول الطعام على الريق ليس شرطًا للاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة فيه.

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

هل تناول هذه الأطعمة على الريق يعزز الإدراك؟

ولا توجد ضرورة طبية عامة لتناول هذه الأطعمة تحديدًا على معدة فارغة حتى يستفيد الجسم من عناصرها الغذائية. والأهم هو إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن وصحي بصورة منتظمة.

كما أن صحة الدماغ لا تعتمد على الطعام وحده، إذ تلعب ممارسة النشاط البدني، والحصول على نوم كافٍ، وتقليل التوتر، وتجنب التدخين، دورًا مهمًا في الحفاظ على الوظائف الإدراكية.