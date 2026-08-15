شارك الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، أستاذ فيزياء الطاقة الشمسية، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية برئاسة الدكتور باسم نبوي، في فعاليات مؤتمر وملتقى ومعرض الطاقة الشمسية وتخزينها في مصر، و الذي عُقد بمركز مصر للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وشارك الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي في جلسة نقاشية متخصصة عُقدت اليوم الأول للفعاليات ، تحت عنوان:

«تعزيز وتطوير أمن الطاقة الشمسية الحرارية: دمج أنظمة التخزين والطاقة الشمسية المُركَّزة (CSP) للتطبيقات ذات درجات الحرارة العالية».

وتناولت جلسة النقاش أهمية المعرفة والحسابات الفلكية في تحسين أداء منظومات الطاقة الشمسية، ورفع كفاءتها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الشمسية المتاحة.

كما ناقشت الجلسة دور الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، إلى جانب تقنيات تخزين الطاقة، في دعم تطبيقات الطاقة ذات درجات الحرارة العالية، وإمكانات توظيف هذه التقنيات في العديد من المجالات.

وأكدت المناقشات أن توظيف المعرفة الفلكية والحسابات الدقيقة لمسارات الشمس والإشعاع الشمسي يمثل أحد العوامل المهمة في تحسين تصميم وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية المركزة كخيار واعد يمكن أن يسهم في تحقيق أمن الطاقة.

وتبرز أهمية هذه الحلول بصورة خاصة في دول تتمتع بموارد شمسية كبيرة، وفي مقدمتها مصر، بما يجعل الطاقة الشمسية المركزة خيارًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يمكن أن يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة والمساهمة في مواجهة تحديات وأزمات الطاقة.