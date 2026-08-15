قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش قصدي اتحرش بيها.. تفاصيل أقوال المتهم بالتحرش بالمخرجة التونسية مريم فرجاني داخل أسانسير
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد الزيادة الأخيرة
وفاة الحالة رقم 13 من ضحايا حادث الدواويس في قرية الملاك بالشرقية
رئيس اتصالات النواب : تفعيل خطوط المحمول ببصمة الوجه بدءًا من سبتمبر المقبل
إدراج 6 جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي العالمي لعام 2026
بعد حادث مول أرابيلا.. تحرك برلماني لتشديد الرقابة على أسطوانات الغازات الترفيهية
ثلاثي الزمالك في قلب الأزمة.. السعيد يعود وشيكو بانزا يقترب وبيزيرا يواصل الغياب
تفاصيل مثيرة في القبض على عجوز الخانكة المتهم باستدراج الأطفال إلى شقته بأبو زعبل
عبد السلام فاروق يكتب: التبعية الفكرية
طقس الغد.. الأرصاد تحذر من درجات حرارة عالية بسبب منخفض الهند
المصري يضم هداف كهرباء الإسماعيلية.. وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مدافع المقاولون
السكر بـ12 جنيه والزيت يبدأ من 27.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار سلع التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهنئ الشيخ طارق شعبان لفوزه بالمركز الرابع في مسابقة الملك محمد السادس الدولية للقرآن

وزير الأوقاف يهنئ الشيخ طارق شعبان
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ طارق شعبان
محمد شحتة

هنأ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الشيخ طارق شعبان أحمد عبده، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، بمناسبة حصوله على المركز الرابع في مسابقة الملك محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

تهنئة وزير الأوقاف للشيخ طارق شعبان

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تهنئته للشيخ طارق شعبان، مشيدًا بما حققه من أداء متميز ورفيع في المسابقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز لحفظة كتاب الله من أبناء وزارة الأوقاف، وما يتمتعون به من كفاءة وإتقان وتميز في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

وأشاد الوزير بما حققه الشيخ طارق شعبان من حضور مشرف في المسابقة الدولية، راجيًا له دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرته في خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه.

جدير بالذكر أن الشيخ طارق شعبان قد فاز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين لحفظ القرآن الكريم في الفرع الثالث، حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير والتجويد وبيان أسباب النزول للأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ طارق شعبان مسابقة الملك محمد السادس حفظ القرآن القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

تصنيف جامعة المنصورة

تصنيف شنغهاي.. المنصورة في المرتبة الثانية بين الجامعات المصرية

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتابع تطوير أنفاق مدينة الخصوص.. ويوجه بتسريع وتيرة العمل

صورة أرشيفية

3 أرواح في دقائق.. مشادة تنتهي بمقتل زوجة وشابين أمام ورشتهما بسوهاج

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

7 تغييرات بسيطة في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد