وزير الأوقاف يهنئ الشيخ طارق شعبان لفوزه بالمركز الرابع في مسابقة الملك محمد السادس الدولية للقرآن

هنأ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الشيخ طارق شعبان أحمد عبده، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، بمناسبة حصوله على المركز الرابع في مسابقة الملك محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

تهنئة وزير الأوقاف للشيخ طارق شعبان

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تهنئته للشيخ طارق شعبان، مشيدًا بما حققه من أداء متميز ورفيع في المسابقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز لحفظة كتاب الله من أبناء وزارة الأوقاف، وما يتمتعون به من كفاءة وإتقان وتميز في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

وأشاد الوزير بما حققه الشيخ طارق شعبان من حضور مشرف في المسابقة الدولية، راجيًا له دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرته في خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه.

جدير بالذكر أن الشيخ طارق شعبان قد فاز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين لحفظ القرآن الكريم في الفرع الثالث، حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير والتجويد وبيان أسباب النزول للأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس.