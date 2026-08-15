تواصل ساوايست الصينية تقديم طرازاتها في سوق السيارات السعودي، ومن بينها S09 موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تصميم مخصص للاستخدام العائلي وقدرة على استيعاب سبعة ركاب.

محرك تيربو بقوة 254 حصانًا

تستند ساوايست S09 موديل 2026 إلى محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع شاحن تيربو، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 254 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 390 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من سبع سرعات، مع اعتماد نظام الدفع الأماميFWD ، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كيلومترًا في الساعة، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 57 لترًا.

ساوايست S09 موديل 2026

أبعاد ساوايست S09 موديل 2026

تأتي السيارة ساوايست S09 موديل 2026 بأبعاد تعكس طبيعتها كسيارة SUV من الفئة العائلية، إذ يبلغ طول الهيكل 4,858 ملم، بينما يصل عرضه إلى 1,925 ملم وارتفاعه إلى 1,780 ملم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,850 ملم.

ساوايست S09 موديل 2026 وأنظمة الحماية

تتضمن السيارة ساوايست S09 موديل 2026 مجموعة من أنظمة السلامة التي تبدأ بالوسائد الهوائية الأمامية، إضافة إلى الوسائد الجانبية والستائر الهوائية على الجانبين، كما تشمل منظومة الأمان المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، مع مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

ساوايست S09 موديل 2026

وتقدم ساوايست S09 عددًا من أنظمة مساعدة السائق، من بينها مثبت السرعة المتكيف، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي، وتضم السيارة أيضًا نظامًا لقراءة مسار الطريق يعمل على تحذير السائق عند الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء ضمنه، بالإضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء والتحذير من التصادم الخلفي.

تجهيزات ساوايست S09 موديل 2026

تحصل المقصورة على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي يضم ثمانية مكبرات، وتوجد كذلك شاشة للعدادات بقياس 10.25 بوصة، بينما يأتي المقود بكسوة جلدية مع وظائف متعددة للتحكم في عدد من خصائص السيارة أثناء القيادة.

سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي

يبدأ سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي من 105,685 ريالًا.