قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
28 دولة أفريقية تصارع على بطاقتي التأهل الأولمبي في الكرة الطائرة الشاطئية
أحمد موسى: القوات المسلحة المصرية تعمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث
ترامب يؤكد استمرار «العلاقة الجيدة» مع كيم يونج أون رغم فتور الصورة المتداولة
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
البنك الأهلي يتعاقد مع حاتم سكر لتدعيم الجبهة اليسرى
شاهد عيان على مذبحة 15 مايو: المتهم بيت النية واستخدم السلاح لرفضه دفع النفقة
تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي
طلب منه أموال .. القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
أمام أعين محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على قاسم باشا بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري التركي
شقيق ضحية حريق «مول أرابيلا»: نور كان شايل البيت كله وشغال شغلانتين عشان مصاريف المدارس
من 8 محطات رئيسية.. انطلاق 4 رحلات يومية لقطارات «تحيا مصر» بقلب شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي

ساوايست S09 موديل 2026
ساوايست S09 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل ساوايست الصينية تقديم طرازاتها في سوق السيارات السعودي، ومن بينها S09 موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تصميم مخصص للاستخدام العائلي وقدرة على استيعاب سبعة ركاب. 

محرك تيربو بقوة 254 حصانًا

تستند ساوايست S09 موديل 2026 إلى محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع شاحن تيربو، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 254 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 390 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT  مكون من سبع سرعات، مع اعتماد نظام الدفع الأماميFWD ، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كيلومترًا في الساعة، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 57 لترًا.

ساوايست S09 موديل 2026

أبعاد ساوايست S09 موديل 2026

تأتي السيارة ساوايست S09 موديل 2026 بأبعاد تعكس طبيعتها كسيارة   SUV  من الفئة العائلية، إذ يبلغ طول الهيكل 4,858 ملم، بينما يصل عرضه إلى 1,925 ملم وارتفاعه إلى 1,780 ملم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,850 ملم.

ساوايست S09 موديل 2026 وأنظمة الحماية 

تتضمن السيارة ساوايست S09 موديل 2026 مجموعة من أنظمة السلامة التي تبدأ بالوسائد الهوائية الأمامية، إضافة إلى الوسائد الجانبية والستائر الهوائية على الجانبين، كما تشمل منظومة الأمان المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، مع مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

ساوايست S09 موديل 2026

وتقدم ساوايست S09 عددًا من أنظمة مساعدة السائق، من بينها مثبت السرعة المتكيف، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي، وتضم السيارة أيضًا نظامًا لقراءة مسار الطريق يعمل على تحذير السائق عند الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء ضمنه، بالإضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء والتحذير من التصادم الخلفي.

تجهيزات ساوايست S09 موديل 2026

تحصل المقصورة على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي يضم ثمانية مكبرات، وتوجد كذلك شاشة للعدادات بقياس 10.25 بوصة، بينما يأتي المقود بكسوة جلدية مع وظائف متعددة للتحكم في عدد من خصائص السيارة أثناء القيادة.

سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي

يبدأ سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السوق السعودي من 105,685 ريالًا.

ساوايست ساوايست S09 ساوايست S09 موديل 2026 مواصفات ساوايست S09 موديل 2026 سعر ساوايست S09 موديل 2026 سعر ساوايست S09 موديل 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

سعر الذهب

انخفض 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

المهندس كريم بدوى وزير البترول

عاجل.. وزير البترول يصل إلى موقع الشركة الفرعونية للبترول بمحافظة بورسعيد

سعر العملات الأجنبية

دون تغيير.. العملات الأجنبية سعر الدولار واليورو الآن

بالصور

أطعمة تعزز مستوى الإدراك بالدماغ.. احرص على تناولها

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

أعراض الورم الأرومي العصبي| يصيب الأطفال.. وعلامات تستدعي الانتباه

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

حمزة العيلي وعايدة فهمي وطارق الدويري أبرز المكرمين فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

حمزة العيلي
حمزة العيلي
حمزة العيلي

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد