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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ساوايست S08 موديل 2027 الهجين

ساوايست S08 موديل 2027
ساوايست S08 موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر داخل داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ساوايست S08 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست S08 موديل 2027 الهجين ، وتنتمي S08 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

تأتى سيارة ساوايست S08 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4810 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2820 مم .

محرك ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

تحصل سيارة ساوايست S08 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 342 حصان، وتحتاج إلي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 525 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

زودت سيارة ساوايست S08 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

مواصفات ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

تمتلك سيارة ساوايست S08 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر ساوايست S08 موديل 2027

ساوايست S08 موديل 2027

تباع سيارة ساوايست S08 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 799 ألف جنيه .

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