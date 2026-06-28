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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لي أوتو تقدم Li L8 موديل 2026 .. وهذا سعرها عالميًا

لي أوتو Li L8
لي أوتو Li L8
صبري طلبه

تعزز لي أوتو من حضورها في السوق الصينية بعد إطلاق Li L8 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتحمل السيارة مجموعة من التحديثات التي تشمل منظومة الحركة، والتجهيزات الداخلية، والأنظمة التقنية، لتواصل المنافسة عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متوسطة وكبيرة الحجم.

أبعاد لي أوتو Li L8

يبلغ طول السيارة لي أوتو Li L8 نحو 5.135 متر، بينما يصل عرضها إلى مترين، في حين يبلغ ارتفاعها 1.80 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.045 متر، كما تأتي السيارة بصندوق أمتعة تبلغ سعته 820 لترًا.

 لي أوتو Li L8

لي أوتو Li L8 ونظام المدى الممتد

تعتمد Li L8 موديل 2026 على منظومة REEV أو نظام المدى الممتد، والذي يجمع بين الدفع الكهربائي ومحرك يعمل على توليد الطاقة لإطالة مدى السير، وتستفيد السيارة من بطارية بسعة 72.7 كيلوواط ساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 5C.

 لي أوتو Li L8

وتوفر البطارية مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 430 كيلومترًا، بينما يرتفع المدى الإجمالي إلى نحو 1,670 كيلومترًا عند الاستفادة من نظام المدى الممتد، في حين يبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 لي أوتو Li L8

تجهيزات لي أوتو Li L8

حصلت مقصورة لي أوتو Li L8 على مجموعة واسعة من التجهيزات التقنية، حيث زودت السيارة بشاشة بانورامية قياس 29 بوصة بدقة 6K، إلى جانب شاشة متحركة بقياس 21 بوصة ودقة 4K، كما تأتي Li L8 بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية، بالإضافة إلى طاولات قابلة للطي لركاب المقصورة، نظام شحن مزدوج للهواتف الذكية.

 لي أوتو Li L8

أسعار لي أوتو Li L8 موديل 2026 في الأسواق العالمية

قدمت لي أوتو السيارة عالميًا عبر فئة ألترا والتي يبدأ سعرها من 359,800 يوان صيني، وهو ما يعادل نحو 52,900 دولار أمريكي، بينما تتوفر فئة ليفيس الأعلى تجهيزًا بسعر يبلغ 419,800 يوان، بما يعادل نحو 61,700 دولار أمريكي.

لي أوتو Li L8 Li L8 موديل 2026 مواصفات لي أوتو Li L8 سعر لي أوتو Li L8 سيارة لي أوتو Li L8

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