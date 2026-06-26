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هل تتجه كاديلاك لإطلاق جيل جديد من XT5 بمحركات البنزين أم تتحول بالكامل للكهرباء؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تتجه كاديلاك لإطلاق جيل جديد من XT5 بمحركات البنزين أم تتحول بالكامل للكهرباء؟

كاديلاك
كاديلاك
صبري طلبه

تدور تساؤلات في أوساط صناعة السيارات حول مستقبل طراز كاديلاك XT5، وما إذا كانت الشركة الأمريكية تتجه إلى استمرار الاعتماد على محركات البنزين في الجيل القادم، أم أنها ستسرّع من انتقالها الكامل نحو المنظومات الكهربائية. 

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه كاديلاك مرحلة تحول تدريجي في استراتيجيتها، مع استمرار العمل على تطوير طرازات جديدة إلى جانب الاستثمار في تقنيات الدفع الكهربائي.

كاديلاك 

كاديلاك وتطوير جيل جديد من  XT5

سعت كاديلاك بالعمل فعليًا على تطوير جيل جديد كليًا من طراز XT5، على أن يتم طرحه في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2027، ويأتي هذا التطوير ضمن خطة أوسع تشمل تحديث مجموعة من طرازات العلامة، بما في ذلك العمل على جيل جديد من CT5، وهو ما يعكس استمرار حضور سيارات محركات الاحتراق الداخلي ضمن تشكيلة الشركة خلال السنوات المقبلة.

استمرار محركات البنزين في استراتيجية العلامة

تشير المعطيات إلى أن محركات البنزين لا تزال جزءًا من توجهات كاديلاك في المرحلة الحالية، حيث يواصل الصانع الأمريكي الاستثمار في تطوير طرازات تعتمد على هذه المنظومات، رغم التوسع في السيارات الكهربائية، وتربط بعض التوقعات هذا التوجه بشكل مباشر بالجيل القادم من XT5، رغم عدم صدور تأكيد رسمي من الشركة حول تفاصيل منظومة الدفع الخاصة به.

ولم تكشف كاديلاك عن المواصفات التفصيلية للجيل الجديد من  XT5، سواء من ناحية التصميم أو خيارات المحركات، ومع ذلك، تشير بعض التقديرات إلى أن الطراز القادم قد يستند بشكل كبير إلى النسخة التي تم تقديمها في السوق الصيني قبل نحو عامين، مع احتمال إجراء تعديلات لتناسب متطلبات الأسواق العالمية المختلفة.

استثمارات صناعية تدعم محركات الاحتراق

تزامن هذا التوجه مع إعلان جنرال موتورز عن استثمار جديد تبلغ قيمته 150 مليون دولار في مصنع سبرينج هيل بولاية تينيسي الأمريكية، وذلك بهدف دعم إنتاج منتج مستقبلي بمحرك احتراق داخلي، ويعكس هذا التوجه استمرار وجود خط إنتاج مرتبط بمحركات البنزين ضمن خطط الشركة، بالتوازي مع توسعها في قطاع السيارات الكهربائية، ما يضع مستقبل XT5 ضمن مرحلة انتقالية بين التقنيتين خلال السنوات المقبلة.

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