ماذا تقدم كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026.. وكم سعرها؟

تُعد كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية التي تطرحها العلامة الأمريكية ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم في السوق السعودي.

وتأتي هذه النسخة لتوسيع حضور عائلة إسكاليد الكهربائية عبر تقديم مزيج يجمع بين الرحابة الداخلية والتقنيات الحديثة والأداء القوي، مع الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية بدلاً من محركات الاحتراق التقليدية.

منظومة كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026 الكهربائية

تعتمد كاديلاك إسكاليد IQL 2026 على نظام كهربائي متطور يتكون من محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات، ما يمنح السيارة قدرة إجمالية تصل إلى 750 حصاناً وعزم دوران يبلغ 1064 نيوتن متر، وبناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026

وتأتي السيارة ببطارية سعة 200 كيلوواط ساعة، تسمح لها بقطع مسافة تصل إلى 708 كيلومترات بالشحنة الواحدة وفق الأرقام المعلنة، ومن خلال قدراتها الفنية تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى سرعة 96 كيلومتراً في الساعة خلال 4.7 ثانية.

كما تدعم السيارة تقنيات شحن متقدمة تشمل الشحن المتردد بقدرة تصل إلى 22 كيلوواط، إلى جانب الشحن السريع بالتيار المستمر عبر منظومة كهربائية تعمل بجهد 800 فولت وقدرة تصل إلى 350 كيلوواط.

تجهيزات كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026

تقدم المقصورة الداخلية شاشة ضخمة بقياس 55 بوصة تمتد عبر لوحة القيادة وتجمع بين وظائف العدادات الرقمية ونظام المعلومات والترفيه، كما تدعم الشاشة تشغيل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام تكييف أوتوماتيكي بخمس مناطق.

كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026

وزُودت إسكاليد IQL 2026 بمجموعة واسعة من تقنيات السلامة ومساندة السائق، تشمل حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتوفر أنظمة متطورة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومساعد البقاء داخل المسار، وتحذير مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء مع نظام تفادي الاصطدام، بالإضافة إلى تنبيه حركة المرور الخلفية ومراقبة انتباه السائق.

كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026

سعر كاديلاك إسكاليد IQL 2026 في السعودية

تتوفر كاديلاك إسكاليد IQL موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 666,300 ريال.