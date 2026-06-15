المواصفات الكاملة لـ بي إم دبليو iX الكهربائية.. صور

تعمل بي إم دبليو على تعزيز حضورها عالميًا عبر طراز iX الذي يعد أحد أبرز نماذج الشركة المعتمدة على الطاقة الكهربائية بالكامل، وتقدم السيارة بقدرات تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة ومدى القيادة الطويل، مع طرحها بعدة فئات تختلف من حيث القوة والإمكانات التشغيلية.

أبعاد بي إم دبليو iX

تنتمي بي إم دبليو iX إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، ويبلغ طول السيارة 4953 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1967 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها 1696 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3000 ملم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 500 لتر، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2659 كيلوجرامًا.

بي إم دبليو iX

محركات بي إم دبليو iX

تقدم بي إم دبليو iX بثلاثة خيارات رئيسية تشمل xDrive40 وxDrive50 وM60، وجميعها تعتمد على منظومة كهربائية بالكامل مع محركين ونظام دفع كلي للعجلات، كما تستخدم الفئات الثلاث ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي النسبة، وهو الحل المعتاد في السيارات الكهربائية الحديثة.

فئة xDrive40

تمثل فئة xDrive40 نقطة الانطلاق في تشكيلة iX، حيث تعتمد على بطارية بسعة 71 كيلوواط ساعة وقوة إجمالية تبلغ 326 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 630 نيوتن متر، وتستطيع هذه النسخة قطع مسافة تصل إلى 425 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.1 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة.

بي إم دبليو iX

فئة xDrive50

تأتي نسخة xDrive50 في منتصف التشكيلة وهي الفئة التي تعتمد على بطارية أكبر بسعة 105.2 كيلوواط ساعة، وتولد قوة إجمالية تبلغ 523 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 765 نيوتن متر، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 631 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

كما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، أما من ناحية الشحن، فتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد، إضافة إلى إمكانية الشحن السريع بالتيار المستمر من 10 إلى 80% خلال فترة زمنية مختصرة.

بي إم دبليو iX

نسخة M60

تمثل M60 الفئة الأعلى أداءً ضمن تشكيلة بي إم دبليو iX، حيث تعتمد هذه النسخة على بطارية بسعة 105.2 كيلوواط ساعة مع منظومة كهربائية تنتج قوة تصل إلى 619 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1015 نيوتن متر.

وتستطيع السيارة التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة، كما توفر مدى قيادة يصل إلى 561 كيلومترًا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.