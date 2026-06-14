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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو M3 موديل 2027 تظهر لأول مرة

بي إم دبليو M3 موديل 2027
بي إم دبليو M3 موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو M3 موديل 2027، وتنتمي M3 لفئة السيارات السيدان، وتجمع بين إرث الأداء الأسطوري لقسم M وبين مستقبل الكهرباء النقي، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، أودي RS5 e-tron، ومرسيدس AMG GT 4-Door الكهربائية، وبورشه تايكان توربو S .

 بي إم دبليو M3 موديل 2027

مواصفات بي إم دبليو M3 موديل 2027

 بي إم دبليو M3 موديل 2027

زودت سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط عضلية، وبها أقواس عجلات بارزة، وبها شبك كلوي أمامي أكثر انسيابية مقارنة بالجيل الحالي، وبها جناح خلفي مزدوج بلمسة عملية وجمالية، وبها مصابيح صفراء مميزة تعزز الرؤية في الظروف الصعبة وتمنح السيارة هوية بصرية جديدة، وبها سقف مصنوع من ألياف طبيعية يعكس التوجه نحو الاستدامة دون المساس بالقوة.

 بي إم دبليو M3 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2027 بها، شاشة iDrive البانورامية تمتد على طول الزجاج الأمامي لتعرض بيانات الأداء مثل أوقات اللفات وقوى التسارع، وبها كونسول وسطي يقلل الأزرار ويعتمد على محدد تروس أحمر جذاب، وبها ناقل حركة افتراضي يحاكي التجربة الرياضية، وبها مقاعد نموذجية رياضية بخمس نقاط أمان مع لمسات إضاءة خلفية تحمل شعار M.

محرك بي إم دبليو M3 موديل 2027

 بي إم دبليو M3 موديل 2027

تنتج سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2027 قوة 750 حصان، وبها بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي إم دبليو M3 موديل 2027

 بي إم دبليو M3 موديل 2027

ستباع سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 500 ألف ريال سعودي .

تاريخ بي إم دبليو في صناعة السيارات 

 بي إم دبليو M3 موديل 2027

تأسست بي إم دبليو في ميونيخ عام 1916، وبدأت بإنتاج محركات الطائرات، ثم انتقلت للدراجات النارية، ودخلت عالم السيارات عام 1928، لتصبح اليوم من أبرز رواد صناعة السيارات الفاخرة والأداء الرياضي حول العالم.

بي إم دبليو M3 موديل 2027 M3 موديل 2027 مرسيدس AMG GT 4 Door الكهربائية السيارات السيدان بورشه تايكان توربو S مواصفات بي إم دبليو M3 محرك بي إم دبليو M3 موديل 2027 سعر بي إم دبليو M3 موديل 2027

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