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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| فورد اكسبلورر ST موديل 2027

فورد اكسبلورر ST موديل 2027
فورد اكسبلورر ST موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد اكسبلورر ST موديل 2027 ، وتنتمي اكسبلورر ST لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك اكسبلورر ST حزمة سينيستر المظلمة التي تمنح السيارة مظهر أسود هجومي يفر فرض سيطرته على الطرقات، وهذا يحول السيارة العائلية إلى وحش ينبض بالشر والعدوانية الرياضية.

فورد اكسبلورر ST موديل 2027

مواصفات فورد اكسبلورر ST موديل 2027

فورد اكسبلورر ST موديل 2027

زودت سيارة فورد اكسبلورر ST موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط ضخمة مقاس 21 بوصه بلون أسود لامع ملتفة بإطارات مخصصة لجميع الفصول، وبها شعارات ST الخارجية، وبها أضواء نهارية (DRL) بلون كهرماني ساحر، وبها مكابس مكابح باللون الأحمر الرياضي الصارخ، وبها شعار فورد بإضاءة LED أمامية تضيء في الظلام لتمنح الواجهة هيبة استثنائية.

محرك فورد اكسبلورر ST موديل 2027

فورد اكسبلورر ST موديل 2027

تحصل سيارة فورد اكسبلورر ST موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 385 حصان، وعزم دوران 563 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورد اكسبلورر ST موديل 2027

فورد اكسبلورر ST موديل 2027

ستباع سيارة فورد اكسبلورر ST موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 245 ألف ريال سعودي .

- تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات :

في عام 1908 أطلقت فورد سيارة Model T التي اشتهرت بكونها سيارة الشعب الموثوقة وبأسعار مناسبة، مما أحدث طفرة في اقتناء السيارات بالولايات المتحدة.

فورد اكسبلورر ST موديل 2027

وفي عام 1913 أدخلت فورد نظام خطوط الإنتاج المتسلسلة، مما قلل وقت تصنيع السيارة من أكثر من 12 ساعة إلى حوالي 93 دقيقة فقط، وبعدها أعلن هنري فورد عن رفع أجور العمال إلى 5 دولارات في اليوم، مما أدى لزيادة الإنتاجية وتقليل معدل دوران العمالة .

فورد اكسبلورر ST موديل 2027

وقدمت الشركة عبر تاريخها موديلات بارزة رسخت أسطورتها مثل شاحنات سلسلة F، وسيارة العضلات الشهيرة فورد موستانج.

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