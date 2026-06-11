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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات أوتوماتيك 2026 في السوق المصري

سيارات أوتوماتيك 2026 جديدة
سيارات أوتوماتيك 2026 جديدة
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءاه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي إلنترا AD، وجي أي سي امباو، وجيلي امجراند، وكاي ي اى5، وسوزوكى سويفت ديزاير .

كاي ي اى5 موديل 2026

تحصل سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اى5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 869 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 80 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تباع سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 770 ألف جنيه .

جيلي امجراند موديل 2026

قوة سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تصل إلي 120 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج إلي 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي امجراند موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

جي أي سي امباو موديل 2026

عزم دوران سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تصل إلي 270 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي امباو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تتسارع سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها قوة 127 حصان، ومحرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 215 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري مستقبل صناعة السيارات جي أي سي امباو هيونداي إلنترا AD جيلي امجراند سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 جيلي امجراند موديل 2026 جي أي سي امباو موديل 2026 هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

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