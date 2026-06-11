سيارات أوتوماتيك 2026 في السوق المصري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءاه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي إلنترا AD، وجي أي سي امباو، وجيلي امجراند، وكاي ي اى5، وسوزوكى سويفت ديزاير .

كاي ي اى5 موديل 2026

تحصل سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اى5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 869 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 80 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تباع سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 770 ألف جنيه .

جيلي امجراند موديل 2026

قوة سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تصل إلي 120 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج إلي 6.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي امجراند موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

جي أي سي امباو موديل 2026

عزم دوران سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تصل إلي 270 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي امباو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تتسارع سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها قوة 127 حصان، ومحرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 215 ألف جنيه .