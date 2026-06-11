قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لأهداف معادية
القيادة الأمريكية تعلن انتهاء أحدث ضرباتها ضد أهداف عسكرية في إيران
إدراج 45 قرية ومدينتين.. «التنمية المحلية» توافق على إعداد مخططات تفصيلية لـ47 تجمعًا عمرانيًا بالمحافظات
وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف
الغندور: تأجيل حسم ملف تجديد حسام عبد المجيد مع الزمالك لما بعد كأس العالم
بعد البراءة.. سمر نديم تنهي تجربة زهرة مصر للمسنين: ستبقى ذكرى لا تُنسى
تداول أسئلة وإجابات الدراسات الاجتماعية للإعدادية بالقليوبية .. والتعليم توضح
محافظ قنا يوجه بنشر جداول توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بالقرى
الداخلية البحرينية: إصابة طفلة وتضرر منازل جراء الهجوم الإيراني
رئيس صحة النواب يكشف لـ«صدى البلد» إمكانية ظهور فيروس إيبولا في مصر | فيديو وصور
الدرجات النهائية.. أفضل نظام صحي لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات
شاومينج ينشر أسئلة انجليزي الاعدادية بالبحيرة ودراسات المنيا والقليوبية وكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بي إم دبليو X7 موديل 2027 الجديدة

بي ام دبليو X7 موديل 2027
بي ام دبليو X7 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو X7 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو X7 موديل 2027، وتنتمي X7  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X7 موديل 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بي ام دبليو X7 موديل 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

تستمد سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وبها قوة 530 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتحتاج إلي 12.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو X7 موديل 2027

تحتوي سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه .

بي ام دبليو X7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 بها، تكيف، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر بي ام دبليو X7 موديل 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

تتوافر سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 10 مليون و 200 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الـ SUV الرياضية وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X7 محرك بي ام دبليو X7 X7 موديل 2027 سعر بي ام دبليو X7 بي ام دبليو X7 موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ياسر ريان: مواجهة إيران أصعب على مصر من بلجيكا

منتخب مصر

ياسر ريان: مهند لاشين يستحق التواجد أساسيًا ضد بلجيكا.. ويجب الدفع بـ3 مدافعين

ميدو

ميدو: الحسين عموته قادر على التعامل مع نجوم الأهلي

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد