مواصفات بي إم دبليو X7 موديل 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو X7 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو X7 موديل 2027، وتنتمي X7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X7 موديل 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بي ام دبليو X7 موديل 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

تستمد سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وبها قوة 530 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتحتاج إلي 12.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو X7 موديل 2027

تحتوي سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه .

بي ام دبليو X7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 بها، تكيف، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر بي ام دبليو X7 موديل 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

تتوافر سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 10 مليون و 200 ألف جنيه .