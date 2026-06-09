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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بي ام دبليو X6 موديل 2027 الجديدة

بي ام دبليو X6 موديل 2027
بي ام دبليو X6 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو X6 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو X6 موديل 2027، وتنتمي X6 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 381 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وبها عزم دوران 540 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

تحتوي سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد للجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 9 مليون و 250 ألف جنيه .

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