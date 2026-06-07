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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل.. الفاروميو ستلفيو إم كوبرا فورمينتور 2026

الفاروميو ستلفيو إم كوبرا فورمينتور
الفاروميو ستلفيو إم كوبرا فورمينتور
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري، العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: الفاروميو ستلفيو و كوبرا فورمينتور موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية.

وسائل الأمان بـ كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

زودت سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني.

محرك كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

تحصل سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 205 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

تباع سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 99 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ الفاروميو ستلفيو موديل 2026

الفاروميو ستلفيو موديل 2026

تحتوي سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2026

الفاروميو ستلفيو موديل 2026

تستمد سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 280 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 241 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 64 لتر، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر الفاروميو ستلفيو موديل 2026

الفاروميو ستلفيو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 650 ألف جنيه .

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