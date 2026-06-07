مواصفات ميني كانتري مان 2027 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مينى كانترى مان موديل 2027، وتنتمي كانتري مان لفئة السيارات الهاتشباك.

محرك مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

تحصل سيارة ميني كانتري مان موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 300 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.3 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

تتوافر سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4433 مم، وعرض 1843 مم، وارتفاع 1656 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2692 مم .

وسائل الأمان بـ مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

زودت سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك الجديدة

الفئة الأولي من سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 520 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .