قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لا مساس بالعيش».. أيمن محسب: الخبز خارج أي إصلاحات أو تعديلات مرتقبة للدعم
كوريا الشمالية تتمسك بالنووي وتوسع ترسانتها قبيل زيارة شي جين بينج
50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور
معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى غزة
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين من إثيوبيا لعام 2026–2027
ميسي على أعتاب رقم تاريخي جديد في كأس العالم 2026
شاومينج ينشر إجابات امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة كاملا بعد نصف ساعة من توزيعه باللجان
ذروتها الثلاثاء والأربعاء| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مخبي تليفون.. ضبط طالب يحاول الغش بامتحانات الثانوية الأزهرية بمصر الجديدة| فيديو وصور
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين من لبنان.. وحزب الله يتبنى هجوما بمسيرتين
مصطفى زيكو ينضم لقائمة هدافي مصر أمام البرازيل
استشهاد صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ميني كانتري مان 2027 الجديدة

مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك
مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك الجديدة 

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مينى كانترى مان موديل 2027، وتنتمي كانتري مان لفئة السيارات الهاتشباك.

محرك مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك الجديدة 

تحصل سيارة ميني كانتري مان موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 300 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.3 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك الجديدة 

تتوافر سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4433 مم، وعرض 1843 مم، وارتفاع 1656 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2692 مم .

وسائل الأمان بـ مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك الجديدة 

زودت سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر مينى كانترى مان موديل 2027

سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 الهاتشباك الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 520 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كانترى مان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2027 محرك مينى كانترى مان السيارات الهاتشباك كانترى مان موديل 2027 وسائل الأمان بـ مينى كانترى مان سعر مينى كانترى مان موديل 2027 مان موديل 2027 مستقبل صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة: 6 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل.. والعلاج مجاني بالكامل

الزمالك

الزمالك يكشف عن حقيقة جمع 5 ملايين دولار لحل أزمات القيد والتسويات

المحامية صاحبة الواقعة

الاستشارة أونلاين بـ1500جنيه.. قصة طبيبة الأثرياء المزيفة في الشيخ زايد

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

ممدوح عباس

ممدوح عباس يتعهد بدعم الزمالك بـ2.5 مليون دولار

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الري

وزير الري يتابع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية

كنيسة العذراء بالعباسية الشرقية

بحضور الأنبا أثناسيوس.. كنيسة العذراء بالعباسية الشرقية تحتفل بمرور 60 عامًا على تأسيسها

عداد الكهرباء

هذه الفئات ممنوعة من تحويل العداد الكودى لشرائح

بالصور

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فستان مجسم.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

لوك لافت.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد