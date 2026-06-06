بتصميم رياضي.. ماذا تقدم اكسيد VX الجديدة؟

تواصل اكسيد توسيع حضورها في الأسواق العالمية، عبر فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال طراز VX الجديد، الذي يجمع بين المساحات الرحبة والتجهيزات التقنية الحديثة مع تصميم خارجي يحمل طابعاً رياضياً واضحاً.

محرك السيارة اكسيد VX

تعتمد اكسيد VX على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر، ويتكون من 4 أسطوانات تعمل على توليد قوة تصل إلى 261 حصاناً، كما ينتج المحرك عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

السيارة اكسيد VX

زودت السيارة اكسيد VX بنظام دفع كلي للعجلات، بينما تسجل معدل استهلاك وقود يصل إلى 14.5 كيلومتراً لكل لتر، كما تأتي السيارة بخزان وقود سعة 65 لتراً، وتستطيع السيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.3 ثانية.

مواصفات اكسيد VX

تضم اكسيد VX مجموعة واسعة من التجهيزات التقنية، حيث السيارة بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، إلى جانب شاشة مركزية كبيرة بقياس 15.6 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

السيارة اكسيد VX

وتأتي السيارة بشاشة أمامية قياسها 12.3 بوصة، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة، وتدعم المقصورة أيضاً تقنية العرض على الزجاج الأمامي، ونظام صوتي يصل لـ 23 سماعة، كما تم تجهيز السيارة بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

السيارة اكسيد VX

وحصلت اكسيد VX على مجموعة من تجهيزات السلامة التي تشمل الوسائد الهوائية وأنظمة المراقبة والكاميرات المختلفة، إلى جانب حساسات الحركة وتقنيات المساعدة أثناء القيادة والركن، مع مثبت سرعة، وباقة من تقنيات الفرامل.

السيارة اكسيد VX

أبعاد اكسيد VX

تعتمد السيارة اكسيد VX على هيكل كبير يوفر مساحة داخلية واسعة، حيث يبلغ طولها 4,970 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,940 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1,792 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,900 ملم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,920 كيلوجراماً، في حين زودت بعجلات قياس 20 بوصة في الأمام والخلف، ومصابيح تعمل بتقنية LED.