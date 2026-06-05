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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيلي توجيلا 2026 في السوق السعودي

جيلي توجيلا 2026
جيلي توجيلا 2026
صبري طلبه

تواصل جيلي توجيلا 2026 تعزيز موقعها في السوق السعودي، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم باقة من التجهيزات تجمع بين القوة والتقنيات الفنية، إلى جانب التصميم الذي ينتمي إلى طرازات الـ SUV العصرية.

محرك وأداء جيلي توجيلا 2026

تعتمد السيارة جيلي توجيلا على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة 2.0 لتر، يعمل من خلال أربع أسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 238 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 350 نيوتن متر، وبناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

جيلي توجيلا 2026

استهلاك الوقود وزمن التسارع

تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 14.7 كيلومتر لكل لتر، وتستطيع توجيلا التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثانية، كما زودت بخزان وقود بسعة 54 لترًا.

تصميم وتجهيزات جيلي توجيلا 2026

تعتمد جيلي توجيلا 2026 على تصميم خارجي بنسبة طول بلغت 4605 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1878 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1643 ملم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2700 ملم.

جيلي توجيلا 2026

وحصلت السيارة على منظومة إضاءة حديثة تعتمد بالكامل على تقنية LED، سواء في المصابيح الأمامية أو الخلفية، إلى جانب الإضاءة النهارية، كما ترتكز توجيلا على عجلات قياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

جيلي توجيلا 2026

وتوفر السيارة مساحة تحميل خلفية مناسبة، بالإضافة إلى باقة من تقنيات الحماية، منها مكابح ABS، وEBD، وبرنامج الثبات الالكتروني، ووسائد هوائية للحماية، مع حساسات ركن، وكاميرا، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي، وبصمة.

جيلي توجيلا 2026

زودت أيضًا جيلي توجيلا 2026 بمقود حركة متعدد الوظائف، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو بقياس 12.3 بوصة، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيكي، إضاءة محيطة، مقاعد كهربائية.

سعر جيلي توجيلا 2026 في السعودية

تقدم جيلي توجيلا موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 104,564 ريال.

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