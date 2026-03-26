قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صائد الميركافا يعود إلى الواجهة.. استهداف دبابة إسرائيلية ثالثة جنوب لبنان
مصطفى بكري : النائب محمد أبو العينين يعزي وزير الزراعة في وفاة والدته
مصطفى بكري: وزير الخارجية أكد من لبنان تضامن مصر الكامل ويدعو لوقف العدوان الإسرائيلي
خلال تسلمه جائزة دولية.. وزير الصناعة الإماراتي: تهديد الملاحة في هرمز إرهاب اقتصادي
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا في مصر
الذهب يفوق التوقعات.. المعدن الأصفر يكسر الجمود ويصعد 15 جنيهًا..تفاصيل
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا إثر هجوم صاروخي من لبنان
رسميًا.. موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن
أذكار ليلة الجمعة الأولى من شوال .. 5 كلمات تعادل أجر الصالحين
وزير الخارجية الأسبق يحذر من تعقيدات أي عملية برية ضد إيران
تتقرقش قرقشة | محمد رمضان يطرح أغنية جديدة بـ قلم نقيب الموسيقيين
عدالة التقييم|التعليم تكشف مزايا تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات جيلي إمجراند 2026 في السعودية

جيلي امجراند 2026
جيلي امجراند 2026
صبري طلبه

تواصل جيلي طرح طرازاتها الاقتصادية في السوق السعودية، ومن بينها إمجراند موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان المدمجة، وتمتلك هذه السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب التصميم العصري.

أبعاد جيلي امجراند 2026

تأتي جيلي امجراند 2026 بنسبة طول بلغت 4,638 مم، مع عرض يصل إلى 1,822 مم وارتفاع عند 1,460 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,650 مم، ويبلغ وزن السيارة نحو 1,265 كجم، في حين توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 500 لتر.

جيلي امجراند 2026

محرك جيلي امجراند 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 152 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة جيلي امجراند 2026 إلى 175 كم في الساعة، فيما تحتاج إلى حوالي 12.6 ثانية للتسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة، ومعدلات استهلاك وقود تصل إلى 16.6 كم لكل لتر، بينما تأتي السيارة مزودة بخزان وقود بسعة 50 لترًا.

جيلي امجراند 2026

تجهيزات جيلي امجراند 2026

تضم جيلي امجراند 2026 شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 أو 12.3 بوصة حسب الفئة، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي، كما تشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظامًا صوتيًا، مع توفر فتحة سقف في بعض الفئات، وتدعم السيارة كذلك خاصية التحكم الكهربائي في المقاعد والمرايا الجانبية.

وتوفر إمجراند حزمة من الأنظمة الأساسية التي تعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة، من بينها حساسات ركن وكاميرا خلفية، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، كما تأتي السيارة مزودة بإضاءة LED، وجنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة، إلى جانب مجموعة من الأنظمة المساعدة التي تسهم في تحسين الثبات والتحكم على الطريق.

جيلي امجراند 2026

سعر جيلي إمجراند 2026 في السوق السعودي

تطرح إمجراند 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 68,770 ريال.

