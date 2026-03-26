سعر ومواصفات جيلي إمجراند 2026 في السعودية

تواصل جيلي طرح طرازاتها الاقتصادية في السوق السعودية، ومن بينها إمجراند موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان المدمجة، وتمتلك هذه السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب التصميم العصري.

أبعاد جيلي امجراند 2026

تأتي جيلي امجراند 2026 بنسبة طول بلغت 4,638 مم، مع عرض يصل إلى 1,822 مم وارتفاع عند 1,460 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,650 مم، ويبلغ وزن السيارة نحو 1,265 كجم، في حين توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 500 لتر.

محرك جيلي امجراند 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 152 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة جيلي امجراند 2026 إلى 175 كم في الساعة، فيما تحتاج إلى حوالي 12.6 ثانية للتسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة، ومعدلات استهلاك وقود تصل إلى 16.6 كم لكل لتر، بينما تأتي السيارة مزودة بخزان وقود بسعة 50 لترًا.

تجهيزات جيلي امجراند 2026

تضم جيلي امجراند 2026 شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 أو 12.3 بوصة حسب الفئة، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي، كما تشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظامًا صوتيًا، مع توفر فتحة سقف في بعض الفئات، وتدعم السيارة كذلك خاصية التحكم الكهربائي في المقاعد والمرايا الجانبية.

وتوفر إمجراند حزمة من الأنظمة الأساسية التي تعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة، من بينها حساسات ركن وكاميرا خلفية، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، كما تأتي السيارة مزودة بإضاءة LED، وجنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة، إلى جانب مجموعة من الأنظمة المساعدة التي تسهم في تحسين الثبات والتحكم على الطريق.

سعر جيلي إمجراند 2026 في السوق السعودي

تطرح إمجراند 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 68,770 ريال.