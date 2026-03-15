رضا عبدالعال: الزمالك واجه بطل الكونغو في ظروف صعبة
ترامب يُثير الجدل: قد نضرب منشآت النفط الإيرانية في جزيرة خارك «لمجرد التسلية»
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود العيان؟
أفضل وقت لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. تعرّف عليه
الغياب مش هينقذك.. مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحسم حضور المتهم أمام المحكمة
الأهلي يختتم مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا
"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل
محافظ الجيزة يُفاجئ الأحياء بجولة ليلية ويأمر برفع المُخلفات فورًا.. توجيهات حاسمة | صور
ميرهان حسين تكشف كواليس تعاونها مع مصطفى شعبان في مسلسل "درش".. فيديو
"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات
التعادل يحسم مواجهة الهلال ونهضة بركان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
موعد إخراج زكاة الفطر 2026 وقيمتها والفئات المستحقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بقوة 174 حصانًا .. ماذا تقدم جيلي كولراي 2026 عالميًا؟

جيلي كولراي 2026
جيلي كولراي 2026
صبري طلبه

عززت جيلي الصينية من تواجدها عالميًا، بعد إنطلاق السيارة الشهيرة جيلي كولراي الجديدة ضمن موديلات 2026، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز الاصدارات المقدمة من الصانع الصينية في السوق العالمي، ضمن عائلة الكروس أوفر الرياضية.

محرك وأداء جيلي كولراي 2026 

تعتمد سيارة جيلي كولراي 2026 على محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 174 حصاناً، ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض مكوّن من سبع سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، وبهذه القدرات تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 7.6 ثانية.

 جيلي كولراي 2026 

تصميم جيلي كولراي 2026 

يظهر الطابع الرياضي في تصميم السيارة الخارجي من خلال مجموعة من العناصر البصرية، حيث تظهر مقدمة السيارة بشبكة أمامية كبيرة، إلى جانب مصابيح أمامية حادة التصميم تعمل بتقنية LED، كما تضم السيارة جناحاً خلفياً بتصميم ديناميكي.

وتعتمد سيارة جيلي على عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، مع علب مكابح بتصميم يعكس الطابع الرياضي، وتشمل التجهيزات الخارجية مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، إضافة إلى باب خلفي كهربائي، كما توفر فتحة سقف بانورامية.

 جيلي كولراي 2026 

مقصورة وتجهيزات جيلي كولراي 2026

توفر المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث تأتي المقاعد بكسوة جلدية ذات طابع رياضي مع خاصية التهوية، إضافة إلى إمكانية التعديل الكهربائي لتوفير وضعية جلوس مناسبة، كما تضم السيارة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مع شاشة لمس كبيرة يصل قياسها إلى 14.6 بوصة في بعض الفئات، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام صوتي ترفيهي.

جيلي كولراي 2026 وتقنيات الحماية 

تزود السيارة بعدد من أنظمة السلامة وتشمل الوسائد الهوائية، إلى جانب تقنيات مراقبة النقاط العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، كما توفر السيارة نظام الحفاظ على المسار ونظام المساعدة على تغيير المسار، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الخلفي، ومثبت سرعة ذكي، كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة.

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

مسلسل على قد الحب الحلقة 25 .. مها نصار تتعرّض للهلاوسة وخطف محمد علي رزق

طارق لطفي : وقوفي أمام محمود حميدة كشف لي عن إنسان حقيقي

طارق لطفي : السوشيال ميديا سلاح ذو حدين .. والنجاح الحقيقي يظهر بالشارع

فستان أنيق.. ميرهان حسين تستعرض جمالها

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

سعر سيتروين سي اليزيه 2021 المستعملة

سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

تانك 300
تانك 300
تانك 300

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

