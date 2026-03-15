بقوة 174 حصانًا .. ماذا تقدم جيلي كولراي 2026 عالميًا؟

عززت جيلي الصينية من تواجدها عالميًا، بعد إنطلاق السيارة الشهيرة جيلي كولراي الجديدة ضمن موديلات 2026، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز الاصدارات المقدمة من الصانع الصينية في السوق العالمي، ضمن عائلة الكروس أوفر الرياضية.

محرك وأداء جيلي كولراي 2026

تعتمد سيارة جيلي كولراي 2026 على محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 174 حصاناً، ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض مكوّن من سبع سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، وبهذه القدرات تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 7.6 ثانية.

تصميم جيلي كولراي 2026

يظهر الطابع الرياضي في تصميم السيارة الخارجي من خلال مجموعة من العناصر البصرية، حيث تظهر مقدمة السيارة بشبكة أمامية كبيرة، إلى جانب مصابيح أمامية حادة التصميم تعمل بتقنية LED، كما تضم السيارة جناحاً خلفياً بتصميم ديناميكي.

وتعتمد سيارة جيلي على عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، مع علب مكابح بتصميم يعكس الطابع الرياضي، وتشمل التجهيزات الخارجية مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، إضافة إلى باب خلفي كهربائي، كما توفر فتحة سقف بانورامية.

مقصورة وتجهيزات جيلي كولراي 2026

توفر المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث تأتي المقاعد بكسوة جلدية ذات طابع رياضي مع خاصية التهوية، إضافة إلى إمكانية التعديل الكهربائي لتوفير وضعية جلوس مناسبة، كما تضم السيارة نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مع شاشة لمس كبيرة يصل قياسها إلى 14.6 بوصة في بعض الفئات، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام صوتي ترفيهي.

جيلي كولراي 2026 وتقنيات الحماية

تزود السيارة بعدد من أنظمة السلامة وتشمل الوسائد الهوائية، إلى جانب تقنيات مراقبة النقاط العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، كما توفر السيارة نظام الحفاظ على المسار ونظام المساعدة على تغيير المسار، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الخلفي، ومثبت سرعة ذكي، كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة.