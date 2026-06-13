عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل جديدة في واقعة اتهام لاعب كرة قدم شهير بالاستيلاء على مشغولات ذهبية، وسرقة عقد عرفي من أخصائية تغذية.

وقررت جهات التحقيق، عرض الشاكية على مصلحة الطب الشرعي؛ لإجراء الفحوص اللازمة، وإعداد تقرير فني بشأن حالتها.

وجاء بأقوال الشاكية أمام جهات التحقيق، أنها تعرفت على أحد الأشخاص وتطورت العلاقة بينهما إلى الزواج في 24 نوفمبر 2025، وذكرت أنه قام بإهدائها طقم ألماس ومصوغات ذهبية أخرى خلال فترة الزواج، بالإضافة إلى هدايا من والد المتهم، دون وجود فواتير تثبت مصدر تلك المصوغات.

وأضافت أنها كانت تحتفظ بالمصوغات داخل غرفة بالفيلا، قبل أن تكتشف في 2 مارس 2026 اختفاءها؛ عقب سفر المتهم للخارج، مشيرة إلى أنها تواصلت معه فأخبرها في البداية أنه اصطحبها معه، ثم تغيرت أقواله لاحقًا.

وأوضحت الشاكية أنها سافرت لاحقًا إلى المغرب برفقة زوجة المتهم وأبنائه، حيث كانت تساعد في رعاية الأطفال بمقابل مادي شهري، قبل أن تنشب خلافات بين الطرفين لاحقًا أدت إلى توتر العلاقة.

وتواصل النيابة استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية؛ للوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها.