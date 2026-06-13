الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بإلقاء طفل على الأرض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل طفل وإلقائه على الأرض وإحداث إصابته بالقاهرة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من (عامل – مقيم بدائرة القسم ) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بحمل نجله (سن 4 – مصاب بكدمات وتجمع مياه على الكُلى)، وإلقائه على الأرض مما أدى لإصابته .

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته تبين أنه يعانى من إضطرابات نفسية ومعروف فى أوساط أهالى المنطقة بإهتزازه النفسى وسابقة علاجه بإحدى مستشفيات الصحة النفسية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية لتقلى العلاج اللازم .