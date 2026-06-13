القبض على نصاب انتحل صفة ضابط شرطة وخدع فتاة للاستيلاء على ذهبها وأموالها بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة والنصب والإحتيال عليها ، لافتةً إلى صدور أحكام قضائية ضده بالقليوبية.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبسؤالها قررت بتعرفها على أحد الأشخاص إدعى كونه ضابط شرطة ونشره صور بالملابس الأميرية على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتقدمه لخطبتها وإستيلائه منها عقب ذلك على (مشغولات ذهبية ، مبلغ مالى) بأساليب إحتيالية.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (فرد أمن إدارى بإحدى المستشفيات "صادر ضده حكم بالحبس عامين فى قضية نصب "- مقيم بدائرة القسم) ، وضبط بحوزته (طبنجة صوت – عدد من الكارنيهات المزورة منسوب صدورها لجهات مختلفة)، وبمواجهته إعترف بإنتحاله صفة ضابط شرطة وإرتكابه عدة وقائع نصب وإحتيال على المواطنين من بينهم الشاكية والإستيلاء على أموالهم ، وأن الصور الخاصة به بالملابس الأميرية معدلة بأحد برامج الذكاء الإصطناعى ، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية الخاصة بالقائمة على النشر لدى مالك محل مصوغات "حسن النية".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.