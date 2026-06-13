إصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة على طريق الهضبة بأسيوط| صور

أصيب 4 طلاب من إحدى الجامعات الخاصة بأسيوط، اليوم، بعد تعرضهم لانقلاب سيارة ملاكي على طريق الهضبة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الهضبة، ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع البلاغ؛ ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 4 طلاب كانوا يستقلون السيارة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.