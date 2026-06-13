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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط محل عصير قصب في أسيوط يستخدم مادة كيميائية لتغيير اللون والطعم| صور

ضبط محل عصير قصب بالقوصية يستخدم مادة كيميائية لتغيير اللون والطعم بأسيوط
ضبط محل عصير قصب بالقوصية يستخدم مادة كيميائية لتغيير اللون والطعم بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن للمستهلك، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية.


وأوضح المحافظ أن الحملات التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، تواصل تحقيق نتائج ملموسة في ضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات الغذائية.


حملة تموينية بالقوصية


وأشار اللواء محمد علوان إلى أن إدارة تموين القوصية شنت حملة تموينية موسعة استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية بنطاق المركز، وأسفرت عن تحرير محضر غش تجاري ضد أحد محال عصير القصب، بعد ثبوت قيامه باستخدام مادة كيميائية تعرف باسم "ثاني أكسيد التيتانيوم" بهدف تغيير لون وخواص العصير بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول الأغذية والمشروبات.


التحفظ على المادة المضبوطة


وأضاف المحافظ أنه تم التحفظ على العبوة التي تحتوي على المادة الكيميائية المستخدمة داخل المحل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.


استمرار الحملات الرقابية


وشدد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات التموينية والرقابية بكافة أنحاء المحافظة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالتلاعب في السلع والمنتجات الغذائية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد الأمن الغذائي أو سلامة المواطنين.

وجدد اللواء محمد علوان دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تموينية أو غذائية، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والشكاوى والتعامل معها بصورة عاجلة.

أسيوط الحملات الرقابية الأسواق منتجات غذائية غير مطابقة المادة الكيميائية العصير ثاني أكسيد التيتانيوم عصير القصب

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