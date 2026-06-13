إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من 15 رخصة تشغيل تاكسي أجرة للعمل بمدينة أسيوط الجديدة

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من عدد 15 رخصة تشغيل تاكسي أجرة للعمل بنطاق مدينة أسيوط الجديدة، وذلك اليوم السبت 13 يونيو بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، في إطار حرص المحافظة على إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة لاختيار المستفيدين بكل وضوح وحيادية.



إجراء القرعة بحضور اللجنة المختصة والمتقدمين



وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال القرعة أُجريت بحضور اللواء محمد سليم سكرتير عام المحافظة المساعد، ويسري سند مدير إدارة المواقف، ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة، ومجدي مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى ضاحي مدير الشئون المالية والإدارية، وحسن محمد حسن المسئول المالي لإدارة المواقف، وهشام محمد سعيد رئيس المواقف بالمراكز، ووليد فاروق مشرف مواقف المدينة، إلى جانب حضور معظم المتقدمين للحصول على الرخص، وهو ما عكس وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام الجميع.



وأشار المحافظ إلى أن حضور المتقدمين ومتابعتهم لكافة مراحل إجراء القرعة ساهم في تعزيز الثقة في نزاهة الاختيار، مؤكدًا أن المحافظة تحرص دائمًا على أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجماهيرية بصورة علنية ووفقًا للقواعد المنظمة.



اختيار 30 متقدمًا وفقًا للضوابط المعلنة



وأضاف اللواء محمد علوان أن القرعة أسفرت عن اختيار 30 متقدمًا، بواقع 15 مستفيدًا أساسيًا للحصول على رخص تشغيل التاكسي للعمل بمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى اختيار 15 آخرين كاحتياطي، وذلك طبقًا للشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها مسبقًا أمام جميع المتقدمين.



وأكد المحافظ أن جميع الطلبات المقدمة تم فحصها وفقًا للاشتراطات المحددة، لضمان تحقيق العدالة الكاملة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في مختلف الإجراءات والخدمات التي تقدم للمواطنين.



مشاركة الأطفال في سحب أوراق القرعة



وأوضح محافظ أسيوط أن إجراءات سحب أوراق القرعة تمت بمشاركة عدد من الأطفال، في مشهد عكس أعلى درجات الحيادية والشفافية، حيث جرى سحب الأسماء بصورة علنية أمام الحضور وتحت إشراف كامل من اللجنة المختصة.



وأشار إلى أن هذه الخطوة لاقت استحسان الحاضرين من المتقدمين، وأسهمت في تعزيز الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات المتبعة ونزاهة عملية الاختيار، خاصة مع المتابعة المباشرة من أعضاء اللجنة المشرفة على القرعة.



تطوير منظومة النقل بمدينة أسيوط الجديدة



وأكد اللواء محمد علوان استمرار المحافظة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين، والعمل على تطوير منظومة النقل والمواصلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن دعم خدمات النقل بمدينة أسيوط الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف أن المحافظة تسعى إلى توفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين، بما يساهم في تسهيل حركة التنقل داخل مدينة أسيوط الجديدة، ودعم جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المدينة خلال الفترة الحالية.