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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع جهود مديرية العمل خلال شهر مايو .. توفير فرص عمل لـ809 مواطنين ومنح 868 شهادة قياس مهارة

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

تابع اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جهود مديرية العمل بالمحافظة خلال شهر مايو 2026، في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل، في إطار متابعة أداء المديريات الخدمية ودعم جهود الدولة لتنمية سوق العمل.


تقرير شامل عن جهود مديرية العمل


وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريراً من مديرية العمل برئاسة الدكتور حازم علي حسين وكيل الوزارة، تضمن توفير فرص عمل لـ809 مواطنين من بين 1063 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلاً عن تسجيل 26 من ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لـ20 منهم، بما يعكس اهتمام الدولة بدمجهم في سوق العمل.


وأشار المحافظ إلى أن المديرية قامت بمنح 868 شهادة قياس مستوى المهارة، وإصدار 868 كارنيه مزاولة مهنة، بما يسهم في تأهيل العمالة الفنية ورفع كفاءتها وتدريبها على متطلبات سوق العمل المختلفة.


جهود السلامة والصحة المهنية


وأضاف المحافظ أن جهود السلامة والصحة المهنية شملت التفتيش على 104 منشآت، وتحرير 35 محضراً للمخالفات، والمشاركة في لجان منح التراخيص لـ16 منشأة، وتنفيذ 5 ندوات توعوية، فضلاً عن بحث 10 شكاوى وردت للمكاتب الميدانية، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة العاملين بالمنشآت المختلفة.


حملات التفتيش العمالي


وأوضح اللواء محمد علوان أن حملات التفتيش العمالي شملت المرور على 962 منشأة يعمل بها 3397 عاملاً، وأسفرت عن تحرير 56 محضراً، إلى جانب تنفيذ 3 ندوات وتلقي 3 شكاوى تم بحثها، بما يضمن تطبيق أحكام قانون العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.


ندوات المفاوضة الجماعية وتسوية الشكاوى


ولفت المحافظ إلى تنفيذ 3 ندوات في مجال المفاوضة الجماعية، بهدف نشر الوعي بثقافة الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، موضحاً أنه تم تلقي 36 شكوى في مجال علاقات العمل، جرى تسوية 24 منها، وحفظ 4 شكاوى، وترحيل 8 أخرى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


كما أشار إلى استلام وتسليم 132 عقد عمل للتشغيل الخارجي، بما يسهم في تنظيم فرص العمل بالخارج وضمان حقوق العمالة المصرية.


التفتيش على عمل الطفل ومتابعة العاملات


وذكر المحافظ أنه تم التفتيش على 51 منشأة في مجال عمل الطفل، وتحرير 8 محاضر للمخالفات، في إطار جهود الدولة لمواجهة عمالة الأطفال وتطبيق القوانين المنظمة لذلك.


وأضاف أنه تمت متابعة ساعات العمل بـ60 منشأة يعمل بها 104 عاملات، إلى جانب تنفيذ 9 ندوات توعوية متنوعة تناولت حقوق وواجبات العاملين وإجراءات السلامة المهنية وبيئة العمل الآمنة.


جهود الحوكمة والمراجعة


وأشار محافظ أسيوط إلى أن إدارة الحوكمة والمراجعة قامت بالتفتيش على 38 منشأة، وتحرير 3 محاضر، وتوجيه 34 إنذاراً، فضلاً عن متابعة سير العمل وبحث 3 شكاوى خاصة بالمنظومة الإلكترونية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 


وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم جهود مديرية العمل لتوفير فرص التشغيل للشباب، وتعزيز الرقابة على المنشآت المختلفة، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يساهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

أسيوط محافظ أسيوط مديرية العمل التشغيل التفتيش والسلامة والصحة المهنية

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