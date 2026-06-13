محافظ أسيوط: تحصين ما يقرب من 75 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للوقاية من الحمى القلاعية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن أعمال التحصين تمثل أحد أهم محاور الوقاية وحماية المربين ومصادر رزقهم.



تحصين 74 ألفًا و727 رأس ماشية بمختلف المراكز والقرى



وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة تُنفذ من خلال مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث نجحت حتى الآن في تحصين 74 ألفًا و727 رأسًا من الماشية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، من خلال 1888 لجنة تحصين بيطرية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة وانتشار الفرق الميدانية للوصول إلى المربين وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة في مختلف المناطق.



وأشار المحافظ إلى أن أعمال التحصين تستهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية التي قد تؤثر على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بشكل مستمر سير العمل بالحملة لضمان تحقيق المستهدف والوصول إلى أكبر عدد من المربين.



فرق التقصي والترصد تواصل المرور الميداني



وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال التقصي والترصد الميداني المصاحبة للحملة شملت زيارة 5448 منزلًا، بهدف الكشف المبكر عن أي مؤشرات مرضية والتدخل السريع عند الحاجة، بما يسهم في تعزيز منظومة الوقاية والحفاظ على صحة الحيوانات والحد من انتشار الأمراض الوبائية.



وأوضح أن فرق الطب البيطري تواصل تنفيذ أعمال المتابعة والرصد بشكل يومي داخل القرى والنجوع، لضمان سرعة اكتشاف أي حالات اشتباه والتعامل الفوري معها وفق الإجراءات البيطرية المعتمدة، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.



تنفيذ 121 ندوة إرشادية لرفع وعي المربين



وأضاف محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع وعي المربين بأهمية التحصين وتطبيق إجراءات الأمان الحيوي، حيث تم تنفيذ 121 ندوة إرشادية وتوعوية لتقديم المعلومات العلمية والإرشادات اللازمة للمربين، بما يساعدهم على حماية قطعانهم والحفاظ على إنتاجيتها.



وأكد اللواء محمد علوان أن الندوات التوعوية تناولت التعريف بأعراض مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وطرق الوقاية منهما، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بالتحصينات الدورية والإجراءات الصحية اللازمة داخل أماكن التربية، مشيرًا إلى أن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية مع أصحاب الثروة الحيوانية.



متابعة مستمرة لضمان نجاح الحملة



وشدد محافظ أسيوط على أن ما تحقق حتى الآن يعكس تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ووعي المربين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستقرار الاقتصادي.



وأكد استمرار المتابعة الميدانية وتقديم أوجه الدعم كافة لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على صحة الحيوانات وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع الإنتاج الحيواني باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في توفير الغذاء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.