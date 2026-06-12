في أجواء إيمانية خاشعة.. أوقاف أسيوط تنظم مقرأة الجمهور بجميع الإدارات

نظمت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم مقرأة الجمهور عقب صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى بمختلف الإدارات التابعة لها، في مشهد إيماني مهيب جسّد مكانة القرآن الكريم في قلوب المصلين ورواد المساجد.



إقبال كبير من المصلين



وشهدت المقارئ القرآنية توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف الأعمار، للمشاركة في تلاوة آيات الذكر الحكيم والاستماع إلى التلاوات الندية العطرة التي قدّمها أئمة الأوقاف، وسط أجواء روحانية سادها الخشوع والسكينة.



نشر الثقافة القرآنية



وأكدت مديرية أوقاف أسيوط أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى، ونشر الثقافة القرآنية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء وعي ديني مستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.



رعاية وإشراف قيادات الأوقاف



وتُقام هذه المقارئ تحت رعاية الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وبإشراف الدكتور أحمد الخطيب مدير الدعوة والمراكز الثقافية، ضمن خطة دعوية متكاملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تلاوة القرآن الكريم وتصحيح التلاوة وتدبر معاني الآيات.



أجواء روحانية بالمساجد



وعقب خطبة الجمعة، علت أصوات التلاوة في أرجاء المساجد في مشهد يعكس عمق ارتباط الشعب المصري بكتاب الله، ويؤكد الدور الريادي لمصر الأزهرية في خدمة القرآن الكريم وتعليمه ونشر علومه عبر الأجيال.



استمرار الأنشطة الدعوية



وأشار القائمون على الفعالية إلى استمرار تنظيم مقارئ الجمهور والأنشطة الدعوية المختلفة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المعتدل وبناء الإنسان الواعي.

وفي ختام الفعالية، ابتهل المشاركون إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجعل القرآن الكريم نورًا وهدايةً ورحمةً للعالمين.