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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تطوير المرسى الشرقي للعبارة النهرية بمحريس في صدفا

تطوير المرسى الشرقي للعبارة النهرية بمحريس في صدفا
تطوير المرسى الشرقي للعبارة النهرية بمحريس في صدفا
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تطوير ورفع كفاءة المراسي النهرية وتحسين البنية التحتية للمرافق الخدمية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين ورفع معدلات الأمان والسلامة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية.


رفع كفاءة المرسى الشرقي بقرية مجريس


وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد إبراهيم رئيس المركز، نفذت أعمال رفع كفاءة المرسى الشرقي للعبارة النهرية بقرية مجريس، ضمن خطة المحافظة لتطوير المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين بشكل يومي، وتدعم حركة التنقل بين ضفتي نهر النيل.


وأشار إلى أن أعمال التطوير تسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي العبارة، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمراكز، والحد من أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء التنقل اليومي.


متابعة ميدانية لضمان سرعة الإنجاز


وأضاف اللواء محمد علوان أن الأجهزة التنفيذية تابعت تنفيذ الأعمال ميدانيًا لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للمعايير المطلوبة، حيث جرى استكمال الأعمال بمشاركة حسن الورداني رئيس قرية مجريس وفرق العمل الميدانية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير محيط المرسى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المراسي النهرية باعتبارها أحد المرافق الحيوية ووسائل النقل المهمة التي يعتمد عليها المواطنون في تنقلاتهم اليومية، مؤكدًا أن أعمال التطوير تستهدف توفير بيئة أكثر أمانًا ودعم كفاءة منظومة النقل النهري بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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