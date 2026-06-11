ضبط 330 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مطاعم شهيرة بمدينة أسيوط

نجحت مديرية التموين بأسيوط، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والهيئة القومية لسلامة الغذاء، في ضبط 330 كيلو من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المطاعم الشهيرة بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.



تكثيف الحملات التموينية



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة بالأسواق.

كما جاءت بناءً على تعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.



لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك



وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة ومصنعات اللحوم والدواجن، بإجمالي 330 كيلو، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



مشاركة التموين والطب البيطري وسلامة الغذاء



ترأس الحملة كل من أحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى محمد، ومحمد خلف أبو سليم، مأموري الضبط القضائي بمديرية التموين، بمشاركة الدكتور إسلام عبد السلام من مديرية الطب البيطري، والمهندس عماد صالح محسب، والمهندس محمد كمال دسوقي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.





وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية، لضبط المخالفات والتأكد من وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.