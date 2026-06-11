قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لأهداف معادية
القيادة الأمريكية تعلن انتهاء أحدث ضرباتها ضد أهداف عسكرية في إيران
إدراج 45 قرية ومدينتين.. «التنمية المحلية» توافق على إعداد مخططات تفصيلية لـ47 تجمعًا عمرانيًا بالمحافظات
وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف
الغندور: تأجيل حسم ملف تجديد حسام عبد المجيد مع الزمالك لما بعد كأس العالم
بعد البراءة.. سمر نديم تنهي تجربة زهرة مصر للمسنين: ستبقى ذكرى لا تُنسى
تداول أسئلة وإجابات الدراسات الاجتماعية للإعدادية بالقليوبية .. والتعليم توضح
محافظ قنا يوجه بنشر جداول توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بالقرى
الداخلية البحرينية: إصابة طفلة وتضرر منازل جراء الهجوم الإيراني
رئيس صحة النواب يكشف لـ«صدى البلد» إمكانية ظهور فيروس إيبولا في مصر | فيديو وصور
الدرجات النهائية.. أفضل نظام صحي لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات
شاومينج ينشر أسئلة انجليزي الاعدادية بالبحيرة ودراسات المنيا والقليوبية وكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بالفتح لمتابعة ملفات التصالح والتقنين

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بالفتح لمتابعة ملفات التصالح والتقنين
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بالفتح لمتابعة ملفات التصالح والتقنين
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، لمتابعة سير العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، والوقوف على معدلات الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة الملفات الحيوية وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة بمختلف القطاعات.


تنفيذ توجيهات الدولة


تأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، بشأن تسريع وتيرة العمل بملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.


متابعة معدلات الإنجاز


وخلال الجولة، تابع محافظ أسيوط انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي، واستعرض معدلات الإنجاز الخاصة بطلبات التصالح، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتبسيطها أمام المواطنين، مع تقديم الدعم اللازم لهم وتذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.


لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم


وحرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم المتعلقة بإجراءات التصالح، مؤكدًا أهمية حسن استقبال المواطنين والتعامل الفوري مع طلباتهم، مع الالتزام بالشفافية والدقة في تقديم الخدمة.


تفقد إدارة أملاك الدولة


وعقب ذلك، تفقد اللواء محمد علوان إدارة أملاك الدولة بمركز الفتح، لمتابعة منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والوقوف على مستجدات العمل بهذا الملف، حيث استعرض الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة ومعدلات الإنجاز، موجهاً بتكثيف الجهود وسرعة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للانتهاء من ملفات التقنين.


تأكيد على الحفاظ على حقوق الدولة


وأكد محافظ أسيوط أن ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة يحظيان بمتابعة مستمرة من المحافظة، لما لهما من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع معدلات الإنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقًا لأحكام القانون.

أسيوط محافظ أسيوط المركز التكنولوجي ملف التصالح مخالفات البناء وزير التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ياسر ريان: مواجهة إيران أصعب على مصر من بلجيكا

منتخب مصر

ياسر ريان: مهند لاشين يستحق التواجد أساسيًا ضد بلجيكا.. ويجب الدفع بـ3 مدافعين

ميدو

ميدو: الحسين عموته قادر على التعامل مع نجوم الأهلي

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد