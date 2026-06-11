محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بالفتح لمتابعة ملفات التصالح والتقنين

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، لمتابعة سير العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، والوقوف على معدلات الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة الملفات الحيوية وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة بمختلف القطاعات.



تنفيذ توجيهات الدولة



تأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، بشأن تسريع وتيرة العمل بملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.



متابعة معدلات الإنجاز



وخلال الجولة، تابع محافظ أسيوط انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي، واستعرض معدلات الإنجاز الخاصة بطلبات التصالح، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتبسيطها أمام المواطنين، مع تقديم الدعم اللازم لهم وتذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.



لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم



وحرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم المتعلقة بإجراءات التصالح، مؤكدًا أهمية حسن استقبال المواطنين والتعامل الفوري مع طلباتهم، مع الالتزام بالشفافية والدقة في تقديم الخدمة.



تفقد إدارة أملاك الدولة



وعقب ذلك، تفقد اللواء محمد علوان إدارة أملاك الدولة بمركز الفتح، لمتابعة منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والوقوف على مستجدات العمل بهذا الملف، حيث استعرض الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة ومعدلات الإنجاز، موجهاً بتكثيف الجهود وسرعة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للانتهاء من ملفات التقنين.



تأكيد على الحفاظ على حقوق الدولة



وأكد محافظ أسيوط أن ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة يحظيان بمتابعة مستمرة من المحافظة، لما لهما من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع معدلات الإنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقًا لأحكام القانون.