فتحي سند يدعو لإحداث ثورة في منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الجديد

أكد الناقد الرياضي فتحي سند، خلال تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت إف إم، دعمه لتولي عناصر وطنية مسؤولية رئاسة لجنة الحكام، مشيرا إلى أن الكابتن عصام عبد الفتاح يعد من الأسماء القادرة على قيادة المرحلة المقبلة.



وأوضح سند أنه ينتظر من اللجنة الجديدة، حال توليها المسؤولية، إحداث ثورة وانتفاضة حقيقية داخل منظومة التحكيم، بما يسهم في تطوير أداء الحكام والارتقاء بمستواهم الفني.



وأضاف أن نجاح منظومة التحكيم سيكون أحد أهم عوامل تحقيق العدالة داخل الملعب، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على إعداد الحكام بالشكل الأمثل لمواكبة التحديات المنتظرة خلال الموسم الجديد.



وتترقب منظومة التحكيم المصري مرحلة جديدة مع عودة عصام عبد الفتاح إلى رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما أعلن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة هاني أبو ريدة، تكليفه بقيادة اللجنة خلال الموسم الكروي 2026/2027.

وتأتي هذه العودة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تراكم العديد من الملفات التي تحتاج إلى قرارات سريعة وحاسمة لإعادة تنظيم منظومة التحكيم، بداية من إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، مرورًا بملف ترقي الحكام وزيادة مستحقاتهم المالية، وصولًا إلى حسم القائمة الدولية، بما يضمن تطوير مستوى التحكيم المصري واستعادة الثقة في المنظومة قبل انطلاق الموسم الجديد.