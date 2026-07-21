فرج عامر : مباراة مصر والأرجنتين درس مهم .. وإصلاح التحكيم المحلي طريق تطور الكرة المصرية

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026، مؤكدا أن ما حدث يجب أن يكون بمثابة رسالة مهمة لإعادة النظر في منظومة التحكيم داخل الكرة المصرية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتمنى ناخد عبرة من مباراة مصر والأرجنتين، ونبطل فصولنا التحكيمية غير المفهومة، أشعر بأن ربنا أراد أن يدينا درسا مهما، وأن من زرع حصد.



وأضاف رئيس سموحة أن تطوير مستوى التحكيم في المسابقات المحلية سيكون له أثر مباشر على تطور الكرة المصرية، مشددًا على أن الوصول إلى منظومة تحكيم عادلة بنسبة 100% سيُسهم في رفع مستوى المنافسة، ويُنهي حالة الجدل المستمرة، معتبرًا أن العدالة التحكيمية ستكون سببًا في تقدم الكرة المصرية ورفع ما وصفه بـ"الظلم التحكيمي" عنها.